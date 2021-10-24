«أبيض التنس» إلى المجموعة الثالثة لكأس ديفيز

المصدر: دبي - البيان الرياضي



نجح منتخب الإمارات في التأهل للمجموعة الثالثة في كأس ديفيز للتنس بفوز مثير على منتخب تركمانستان بمباراتين مقابل مباراة واحدة ضمن الدور النهائي للمنافسات المقامة في البحرين.

ونجح «أبيض التنس» في مغادرة المجموعة الرابعة وصولاً إلى الثالثة على مستوى آسيا بتغلبه على منتخبات غوام والبحرين وتركمانستان مقابل خسارة واحدة أمام السعودية، ويضم المنتخب اللاعبين حمد الجناحي وعبدالرحمن الجناحي وعمر العوضي ومحمود نادر، وكانت آخر مرة لعب فيها المنتخب في المجموعة الثالثة في «سريلانكا 2017».

وبارك سمو الشيخ حشر بن مكتوم آل مكتوم رئيس مجلس إدارة اتحاد التنس، بتأهل المنتخب للمجموعة الثالثة في إنجاز مميز يعد خطوة جيدة في طريق تطوير أداء ونتائج لاعبي المنتخبات.

وأشاد ناصر المرزوقي، الأمين العام، بجهود اللاعبين والجهاز الإداري بقيادة محمود البلوشي، وتجاوزه ظروف الإصابات، وأثنى على الروح العالية للاعبين وتصميمهم على تحقيق الانتصارات.

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