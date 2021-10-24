منصور بن محمد يشهد قمة الهند و باكستان للكريكت على ملاعب مدينة دبي الرياضية

المصدر: وام

أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي أن دولة الإمارات أثبتت بالبرهان العملي أنها قادرة على استقبال العالم و المكان الأمثل لاستضافة وتنظيم الفعاليات الدولية الكبرى في مختلف المجالات و من بينها الفعاليات الرياضية، انطلاقا من رؤية القيادة الرشيدة التي تقف وراء منظومة عمل متكاملة العناصر تتسم بالمرونة والقدرة على مواكبة المتغيرات، فيما تضع سلامة الإنسان وسعادته في مقدمة الأولويات، وتحشد لهذا الهدف كل المقومات التي تضمن تحقيقه وفق أفضل المعايير العالمية وفي مختلف الأوقات، فضلا عن تاريخ الإمارات الطويل والحافل بالإنجازات في استضافة وتنظيم الفعاليات الكبرى.

جاء ذلك خلال حضور سموه قمة رياضية مهمة ضمن بطولة "كأس العالم للكريكت T20" جمعت الهند وباكستان في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد دبي الدولي للكريكت في مدينة دبي الرياضية، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس الإمارات للكريكت و معالي مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي و سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي و عبد الرحيم محمد الزرعوني، الرئيس المؤسس لمدينة دبي الرياضية.

و قال سموه: "تمكنت دولة الإمارات وبجدارة من إثبات قدرتها على استضافة العالم، ونتابع يوميا عشرات الآلاف من الزوار يتوافدون على "إكسبو 2020 دبي" الحدث الأكبر من نوعه في العالم، واليوم نشاهد معا حدثا رياضيا فريدا يترقبه مئات الملايين من عشاق هذه الرياضة حول العالم، ويقام على ملاعب دبي، بحضور جماهيري كبير، وهو ما يشجعنا على المضي قدما في مسيرة التطوير وفق رؤية هدفها الوصول إلى المركز الأول في مختلف مجالات العطاء وضمن شتى المجالات بما في ذلك المجال الرياضي".

و أوضح سمو رئيس مجلس دبي الرياضي أن كل مقيم وزائر للدولة يشعر أنه في وطنه وأنه يجد الحدث الذي يبحث عنه حيث تجتمع كل الفعاليات والرياضات في مكان واحد و من بينها بطولة كأس العالم للكريكت التي تقام لأول مرة في دولة الإمارات وعلى ملاعب مدينة دبي الرياضية بعد النجاح الكبير الذي حققته استضافة الدولة لمباريات بطولة الدوري الهندي للمحترفين للكريكت لموسمين متتاليين .

حضر المباراة خالد الزرعوني، رئيس مجلس إدارة مدينة دبي الرياضية، وسوراف جانجولي، رئيس مجلس مراقبة لعبة الكريكت، وجاي شاه، أمين عام المجلس، ورامز راجا، رئيس مجلس إدارة مجلس الكريكت الباكستاني، وسعادة أفضال محمود ميرزا سلطان محمود سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة و سعادة بافان كابور سفير جمهورية الهند لدى الدولة وجيف ألارديس، الرئيس التنفيذي للمجلس الدولي للكريكت.

واستمتع أكثر من 20 ألف متفرج في الملعب وأكثر من مليار متابع عبر شاشات التلفزيون بالمباراة التي استمرت أكثر من ثلاث ساعات حافلة بأقوى المنافسات سيما وأنها الأولى التي تجمع بين الهند وباكستان منذ أكثر من عامين فقد كانت آخر مواجهة بينهما في بطولة كأس العالم للكريكت 2019 وأقيمت في إنجلترا.. وتمثل المباراة قمة التنافس في رياضة الكريكت نظرا للشعبية الكبيرة لهذه الرياضة لدى الدولتين ما ساهم في جعلها أكثر المباريات تشويقا ومتابعة عالميا، حيث تحظى بمتابعة أكثر من مليار شخص حول العالم، كما أن مواجهات الهند و باكستان يتابعها أكثر من 90% من مشجعي الكريكت في العالم.

و تستضيف دبي ثلاث عشرة مباراة ضمن بطولة كأس العالم للكريكت المقامة حاليا في الدولة بما فيها المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 14 نوفمبر المقبل.

جدير بالذكر أنه بالإضافة إلى الجاليتين الهندية والباكستانية الكبيرتين في دولة الإمارات، فإن أعدادا كبيرة من محبي لعبة الكريكت توافدوا على الدولة من مختلف دول العالم لمتابعة منافسات بطولة كأس العالم عموما ولمشاهدة مباراة الهند وباكستان على وجه الخصوص.

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