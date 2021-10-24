أمير البحر والرقم القياسي

المصدر: يكتبها: طارق عبد المطلب

كثيرون هم من يمارسون الرياضة..

وقليلون من يعتلون منصات التتويج.

وهناك نادرون، لم يسبقهم فيما حققوه سابق..

أولئك هم:

- أصحاب السبق:

من بين هؤلاء يأتي خلفان أحمد حارب بن حارب، أول من توج بطلاً للعالم برقم قياسي جديد مع الفيكتوري تيم عام 1993، عندما فاز بـ4 سباقات متتالية في سابقة، اعتبرها الخبراء، حينذاك، حادثة فريدة من نوعها في السباقات البحرية، كما توج عام 2000 ببطولة العالم للفئة الأولى.

ولد في الشندغة بدبي، يوم 10 أكتوبر1957.. وفيها عشق البحر منذ نعومة أظافره، ومعه عاش لحظات حياته الأولى، يداعب الموج والزبد المتناثر على حواف شاطئ الخور المتعارج، اعتاد عقب عودته من مدرسة الشعب الابتدائية، السير على الرمال الساخنة، ينظر إلى المياه الزرقاء الصافية، ويترقب ذلك الفيض وهو يتحرك نحو البيت.

مثل كل أبناء الشندغة، لعب الكرة، وانضم إلى نادي النصر، حيث انتماء الفريج والعائلة، تدرج مع فرق الناشئين حتى وصل إلى فريق الكرة الأول، بيد أن البحر اجتذبه من سحر الكرة، فتركها عام 1979 واتجه إلى دراسة برمجة الكمبيوتر في جامعة اريزونا بأمريكا.

بدأ حقبة جديدة من حياته في منتصف 1986، عندما رأى زوارق الصيد والنزهات تتحول إلى السباقات، فوجدها فرصة لتحقيق طموحاته البحرية.

في عام 1989 كان ضمن أول فريق محلي «للفيكتوري تيم» الذي أنشئ بتعليمات من الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وشارك عام 1990 في سباقي فلوريدا ومتشجن بأمريكا.

حصل على المركز الأول لبطولة الشرق الأوسط بدبي والكويت والأردن في يناير 1990، وهي أول بطولة دولية له وللفيكتوري.

انتقل إلى الفئة الأولى عام 1993، وتوج بطلاً للعالم برقم قياسي جديد، حينذاك وهو الفوز بـ4 سباقات متتالية في سابقة تعد فريدة في السباقات البحرية، كما توج 2000 ببطولة العالم للفئة الأولى.

في الفئة الثانية.. حصل على 3 بطولات عالم 1996 و1998 و2000، وبطولة أوروبا للفئة الأولى 2000، واعتزل وهو في أوج عطائه حفاظاً على ما حققه من إنجازات.

في حياته الخاصة.. عمل رئيساً لقسم الكمبيوتر في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، ثم تدرج حتى وصل إلى مدير الديوان.

لقب بأمير البحر وعاشقه.. ولِمَ لا وإنجازه غير مسبوق.

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