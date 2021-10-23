«عربية السباحة» تنطلق اليوم في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

تنطلق اليوم في أبوظبي، منافسات البطولة العربية الأولى لسباحة الفئات العمرية 25 متراً، والتي تقام في مسبح مدينة محمد بن زايد، الذي يشهد تنظيم أول بطولة رسمية منذ افتتاحه في 2019، وذلك بتنظيم من مجلس أبوظبي الرياضي، بالتعاون مع اتحاد الإمارات للسباحة.

وتبدأ مراسم انطلاق البطولة، بحفل الافتتاح عند الساعة 16.30، بحضور الدكتور حسين المسلم رئيس الاتحاد الدولي للسباحة «فينا»، وطه الكشري رئيس الاتحاد العربي للسباحة، وعدد كبير من ممثلي اتحادات السباحة العربية.

وتشهد البطولة مشاركة 174 سباحاً وسباحة من 16 دولة عربية، بالإضافة إلى دولة الإمارات، بواقع 49 سباحة، و125 سباحاً لمختلف الفئات العمرية، وتبدأ من 14-15 سنة، 16-18 سنة، 19 سنة فما فوق من الجنسين، وتستمر البطولة حتى الأربعاء المقبل، وتشهد منافساتها إجراء الجمعية العمومية، واجتماع مجلس إدارة الاتحاد العربي غداً، والذي يقام على هامش هذه التظاهرة العربية الأولى التي تقام بعد عامين من التوقف بسبب جائحة «كورونا»، إضافة إلى أنها بطولة مؤهلة لبطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة «25 متراً»، التي ستقام ضمن مهرجان أبوظبي العالمي للألعاب المائية، ديسمبر المقبل.

ترحيب

وقال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: نرحب بحضور وفد «فينا»، والاتحاد العربي، وكافة الوفود الرياضية المشاركة في البطولة العربية الأولى للسباحة للمراحل العمرية، مؤكداً على أهمية البطولة العربية للسباحة للمراحل العمرية، ودورها الكبير، خصوصاً بعد أن باتت مؤهلة لبطولة العالم للسباحة التي ستقام في ديسمبر المقبل، مضيفاً: إن البطولة تمثل محطة مهمة في البرنامج الرياضي الشامل نحو تنظيم مهرجان أبوظبي العالمي للرياضات المائية، الذي يتضمن في أجندته مجموعة مميزة من الفعاليات، وفي مقدمها بطولة العالم للسباحة، والتي ستقام في الاتحاد أرينا في ديسمبر القادم.

وتابع: حريصون على دعم الرياضيين في المنطقة، والاستفادة من أثر احتضان أبوظبي لبطولة العالم للسباحة، لدعم فرص تمكينهم من أجل بلوغ تطلعاتهم وأهدافهم المنشودة، مشيداً بجهود اتحاد الإمارات للسباحة، وتعاونه المستمر مع المجلس في ترجمة العديد من الأهداف المشتركة.

أهمية

وأكمل: «نؤكد على أهمية الحدث ودوره في دعم تطوير المواهب العربية الواعدة، وصقل مهاراتهم في التنافس المستمر، من خلال هذه البطولات، التي تسهم في تقديم فرص مثالية للاتحادات العربية، وخططهم في تأهيل رياضييهم للاستحقاقات القارية والدولية»، مبيناً أن مجلس أبوظبي الرياضي، يحرص على تحقيق التنوع في استضافة واحتضان مجموعة من الفعاليات الرياضية المميزة ضمن أجندته، ويسعى لدعم تطور مختلف الرياضات على مستوى الدولة، ودعم المواهب الوطنية في السباحة.

بدوره، أكد سلطان السماحي رئيس اتحاد السباحة، أن أبوظبي تشهد اليوم تجمعاً عربياً كبيراً خاصاً بتجمع عائلة السباحة العربية، لأول مرة بعد توقف كبير، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التي قام بها مجلس أبوظبي الرياضي، برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، على مواجهة كافة التحديات، والنجاح في استضافة البطولة، التي ستكون خير استعداد لاستقبال أسرة السباحة العالمية في بطولة العالم للألعاب المائية في أبوظبي، ديسمبر المقبل.

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