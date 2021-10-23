العين والجزيرة يمثلان يد الإمارات في «عربية أبطال الدوري»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

يشارك فريقا كرة اليد بناديي العين والجزيرة في بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الـ 36 للأندية أبطال الدوري لرجال اليد والتي تنطلق اليوم في مدينة الحمامات التونسية وتستمر حتى 2 نوفمبر.

وتشهد البطولة مشاركة 10 أندية وتم توزيعها إلى مجموعتين، ويلعب فريق العين في المجموعة الأولى، والجزيرة في المجموعة الثانية.

ويخوض فريق الجزيرة أولى مبارياته اليوم في الرابعة عصراً أمام الترجي التونسي، بينما يخوض مباراته الثانية بعد غدٍ في السادسة مع فريق الغرافة القطري، ويلعب الأربعاء مع فريق أمل سكيكدة الجزائري، ويختتم مشواره في الدور الرئيسي بمباراته الرابعة مع فريق مكارمة المهدية المغربي الساعة الرابعة يوم الخميس المقبل.

ويدشن العين مبارياته في الدور الرئيسي لحساب المجموعة الأولى اليوم في السادسة مساء أمام فريق جمعية الحمامات التونسية، كما يلعب مباراته الثانية بعد غدٍ الثانية في الرابعة عصراً أمام الوكرة القطري، ويخوض العين مباراته الثالثة يوم الأربعاء في الرابعة عصراً أمام شبيبة الساورة الجزائري، ويختتم مبارياته في الرابعة من عصر الخميس المقبل أمام فريق رجاء أغادير المغربي.

نظام البطولة

تقام مباريات البطولة في الدور الرئيسي بطريقة الدوري من دور واحد ويـتأهل للدور ربع النهائي الفرق الأربعة الأولى بكل مجموعة، وفي الدور ربع النهائي يلتقي أول المجموعة الأولى مع الرابع بالمجموعة الثانية وأول المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى وثاني المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، وثاني المجموعة الثانية مع ثالث المجموعة الأولى.

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