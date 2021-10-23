شباب الأهلي يبتعد بصدارة «رجال اليد»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

ابتعد فريق اليد بنادي شباب الأهلي بصدارة دوري رجال اليد عقب فوزه على فريق مليحة بعقر داره وبنتيجة 26- 24 أول من أمس في انطلاق الجولة الخامسة بالدور التمهيدي، رافعاً رصيده إلى 13 نقطة من 5 جولات.

ولم يكن الفوز سهلاً لفرسان دبي طوال المباراة التي شهدت الندية، وأنهى فرسان دبي الشوط الأول متقدماً 13- 10، ولم يختلف الحال في الشوط الثاني، والذي شهد مزيداً من الإثارة، لينجح شباب الأهلي في إنهاء المباراة لصالحة 26 - 24، بفضل خبرات لاعبيه ومن خلفهم الحارس عبد الرحمن خميس، والذي وقف صداً منيعاً أمام العديد من التصويبات بما فيها أكثر من 4 رميات جزاء خلال المباراة التي قادها إسماعيل سالم وياسر النقبي.

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