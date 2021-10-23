جمعة بن مكتوم: تنظيم «عربية البلياردو والسنوكر» يعزز تعافينا من آثار «كورونا»

المصدر: دبي - ياسر قاسم

أكد الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر أن استضافة الإمارات للنسخة الجديدة للبطولة العربية بين 3 و10 نوفمبر المقبل في دبي، يعزز تعافينا من الآثار التي واجهها العالم جراء جائحة «كورونا» وأثرت في الفترة الماضية على الأنشطة الرياضية، وقال تفصيلاً: «تمثل عودة البطولات الدولية للعبة واستضافتها في الإمارات فرصة كبيرة لتعزيز حضور الدولة في المحافل الدولية وتأكيد ما حققته الإمارات في الفترة الماضية من قدرة كبيرة على التعافي واستعادة الحياة الطبيعية بعد توقف فرضته الظروف الملازمة لجائحة «كورونا»، والتي أثرت على المجتمع الرياضي عالمياً ومحلياً كغيره من القطاعات والأنشطة».

وعبّر الشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم عن سعادته باستضافة البطولة العربية وسط مشاركة كبيرة من الدول، حيث قال: «شاءت الظروف أن تكون البطولة العربية للبلياردو والسنوكر، باكورة البطولات الدولية التي يستضيفها الاتحاد على أرض الدولة، وهي من البطولات الرئيسية والمهمة على أجندة الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر، نظراً لما تمثله المنتخبات المشاركة من ثقل كبير على الساحتين الإقليمية والدولية، متمنين لجميع وفود الدول المشاركة التوفيق والنجاح».

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تم اعتماد 14 دولة للمشاركة في البطولة، وهي الإمارات، البحرين، سوريا، عمان، قطر، لبنان، مصر، الأردن، السعودية، العراق، فلسطين، الكويت، ليبيا، والمغرب. وسيتم الإعلان عن قائمة منتخبينا للبلياردو والسنوكر نهاية هذا الأسبوع، حيث يواصل المنتخبان حالياً استعداداتهما بجدية للوصول للجاهزية المثالية.

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