تعاون بين «الشعفار جميرا» و«مياه مسافي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

كشف فريق الشعفار جميرا للدراجات الهوائية عن توقيع عقد رعاية مع شركة مياه مسافي بمقر الشركة في دبي، وبمجموع العقد تقوم شركة مياه مسافي بإمداد فريق الشعفار جميرا للدراجات بمنتجات الشركة وفي مقدمتها المياه المعدنية، حيث تتخصص شركة مسافي في إنتاج مياه معدنية عالية الجودة قليلة الصوديوم إضافة إلى إنتاجها من العصائر الطبيعية والمرطبات التي يحتاجها الدراجون لتزويد الجسم بالسوائل المغذية أثناء التمارين والسباقات.

وقع الاتفاقية عن فريق الشعفار جميرا أسامة الشعفار، مؤسس الفريق ورئيس الاتحاد الآسيوي للدراجات نائب رئيس الاتحاد الدولي، وسعود بن عبد العزيز الغرير عن شركة مسافي.

وعبّر الشعفار عن سعادته بهذا التعاون الجديد الذي يسهم في توفير احتياجات الفريق من المياه والمرطبات، وقدم الشعفار شكره وامتنانه لشركة مياه مسافي على هذه المبادرة.

من ناحيته أعرب سعود الغرير عن سعادته بانضمام شركة مياه مسافي رسمياً لأسرة فريق الشعفار جميرا للدراجات من خلال رعاية نشاط الفريق لمدة عام واحد قابل للتجديد، وذلك تماشياً مع أهداف الفريق وتطلعاته لنشر ثقافة الدراجات الهوائية وتشجيع الهواة المواطنين للمشاركة في البطولات المحلية بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للفريق وتوجهات دولة الإمارات في دعم وتشجيع الرياضة والرياضيين.

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