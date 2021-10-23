زيادة القدرة الاستيعابية إلى أقصاها في جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 بحلبة مرسى ياس

المصدر: وام

أعلنت حلبة مرسى ياس عن توسيع القدرة الاستيعابية إلى أقصاها لاستقبال عشاق رياضة سباقات السيارات الراغبين بالاستمتاع بفعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2021 ومجريات السباق الختامي من بطولة العالم للفورمولا1 بكل ما يقدمه من متعة وتشويق.

وتماشيا مع أحدث التوجيهات الحكومية وفي ظل الظروف الحالية، عمل منظمو الحدث العالمي الذي تستضيف أبوظبي فعالياته ما بين 9 و12 ديسمبر القادم على توسيع الطاقة الاستيعابية للحلبة مرسى ياس إلى أقصاها، وإتاحة المجال لمزيد من عشاق رياضة السيارات والفعاليات الترفيهية للاستمتاع بفعاليات الحدث الرياضي والترفيهي الأضخم في المنطقة، كما يفتح المنظمون باب الحضور أمام الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، مما يتيح لجميع أفراد العائلة للاستماع بأجواء الإثارة والترفيه معا. وطرح المنظمون عددا إضافيا من التذاكر في جميع الفئات، بما في ذلك تذاكر فئة يوم واحد وباقات الضيافة الراقية، ويمكن للراغبين بحجز تذاكرهم لحضور هذا الحدث العالمي الذي تتواصل فعالياته على مدار أربعة أيام التوجه إلى الموقع الرسمي لحلبة مرسى ياس لحجز تذاكرهم: www.yasmarinacircuit.com.

ويتوقع عشاق الفورمولا1 استمرار المنافسة على اللقب وصولا إلى السباق الختامي للبطولة في أبوظبي، الذي يشهد عودة نخبة من أفضل سائقي السباقات في العالم، ومن ضمنهم لويس هاميلتون وماكس فيرستابن، المنافسان الرئيسيان على بطولة العالم للفورمولا1 للسائقين، بالإضافة إلى فالتيري بوتاس، وسيرجيو بيريز وشارل لوكلير، ولاندو نوريس، ودانييل ريكياردو، للمشاركة في فعاليات سباق الجائزة الكبرى وخوض منعطفات حلبة مرسى ياس، التي تشهد تنفيذ تعديلات موسعة لإضافة المزيد من فرص التجاوز والتسابق جنبا إلى جنب في سباق حماسي يختتم موسم الفورمولا1 المشوق لهذا العام.

و تشهد حفلات مهرجان "ياسلام" لما بعد سباق الجائزة حضور نخبة من أكبر نجوم عالم الغناء والموسيقى الغربية على مدار أربع أمسيات حافلة بالترفيه والمتعة، و تشهد أمسية السبت أمسية غنائية موسيقية عالمية المستوى يحييها المغني والمؤلف الموسيقي الأسكتلندي لويس كابالدي، الفائز مرتين بجوائز الموسيقى البريطانية.

وتماشيا مع زيادة القدرة الاستيعابية، يتيح المنظمون لحاملي التذاكر الاستمتاع بعطلة أسبوع السباق بجميع فعالياتها وأحداثها، ويفتح المنظمون لجميع حاملي التذاكر حضور حفلة أمسية الخميس، كما يمكن لحاملي التذاكر فئة يوم واحد ويومين حضور الحفلة المتوافقة مع يوم التذكرة التي بحوزتهم إضافة إلى حفلة يوم الخميس، فيما يمكن لحاملي تذاكر فئة ثلاثة أيام حضور جميع حفلات ما بعد سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي لعام 2021.

ويتعين على حاملي تذاكر الفورمولا1 الراغبين بحضور حفلات مهرجان "ياسلام" لما بعد السباق تفعيل تذكرة الحفلة داخل حلبة مرسى ياس خلال اليوم المتوافق مع الحفلة الراغبين بحضورها.

ويوفر سباق الجائزة الكبرى للفورمولا1 في أبوظبي لعام 2021 بفعالياته المختلفة المتعة والترفيه ، بالإضافة إلى مجريات الإثارة على مسار السباق، لزواره من مختلف الأعمار، ومع اعتماد القدرة الاستيعابية الموسعة يمكن للأطفال ممن تقل أعمارهم عن 12 عاما الاستمتاع بجدول الحدث الحافل بالأنشطة المميزة، ويتيح المنظمون لحاملي التذاكر ترقيتها إلى باقة الحدائق الترفيهية التي تمكنهم من اختبار الوجهات الترفيهية الرائدة التي تتميز بها جزيرة ياس والتي تتضمن عالم وارنر براذرز أبوظبي، وياس ووتر وورلد، وعالم فيراري أبوظبي مجانا طيلة أيام عطلة أسبوع السباق.

كما يمكن لحاملي تذاكر السباق في هذا العام، الاطلاع عن قرب على تصميم نموذجي لسيارات الفورمولا1 المشاركة في البطولة لعام 2022، كما يشارك السباق في احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعام الخمسين واليوبيل الذهبي لقيام الاتحاد منظما العديد من الأنشطة المميزة في مختلف مناطق الواحات، بالإضافة إلى القرية التراثية.

وفي ظل الإرشادات الحالية، وزيادة القدرة الاستيعابية في حلبة مرسى ياس إلى أقصاها خلال عطلة أسبوع سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي، يمكن لحاملي تذاكر السباق التجول في جميع مناطق الواحات والاستمتاع بالفعاليات المتنوعة في كل منها، كما تعود مجددا الجولة المفتوحة في منطقة الصيانة، حيث يمكن لعشاق رياضة سباق السيارات الاطلاع عن قرب على استعدادات الفرق لسباق عطلة الأسبوع في يوم الخميس، فيما يمكن لأعضاء نادي البادوك المشاركة في الدولة الحصرية التي تنظم يوم الأربعاء.

وبهذه المناسبة قال الطارق العامري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات: أتوجه بجزيل الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على استجابتها الرائدة لمواجهة الجائحة وتأمين الظروف المواتية لاستضافة وتنظيم الفعاليات العالمية الكبرى في ظل مناخ آمن، كما أعبر عن سعادة كوادر العمل في حلبة مرسى ياس وشركة أبوظبي لإدارة رياضة السيارات بإتاحة المجال للعودة إلى كامل القدرة الاستيعابية في الحدث الرياضي وفتح باب الحضور أمام المزيد من عشاق رياضة السيارات.

وأضاف: نتطلع قدما لعودة المشجعين إلى مدرجات وأجنحة حلبة مرسى ياس وتلة أبوظبي ومناطق الواحات في هذا الحدث العالمي المرتقب، ومن المؤكد أن تسهم زيادة الحضور الجماهيري في إضافة المزيد من المتعة إلى الأجواء الاحتفالية إلى هذا الحدث العالمي الذي يعد من أهم الأحداث على قائمة الفعاليات الرياضية والترفيهية في أبوظبي.

وتابع انه حفاظا على صحة جميع المشاركين والحضور، نواصل العمل والتعاون القريب مع إدارة رياضة الفورمولا1 وشركائنا الاستراتيجيين في الدولة لتطبيق أعلى معايير السلامة والأمان، بما في ذلك وجوب حصول جميع المتواجدين في الموقع على التطعيم، بالإضافة إلى إبرازهم حالة المرور الأخضر على تطبيق الحصن.

ويواصل المنظمون تطبيق عدد من الإجراءات الاحترازية، بما في ذلك قياس درجة الحرارة، وتعقيم مرافق الموقع، وتطبيق التباعد الجسدي، بالإضافة إلى توفير موقع لإجراء فحوص كوفيد، وغرفة عزل في حال الاشتباه بحدوث إصابة. وتماشيا مع التوجيهات الحكومية يتعين على جميع الحضور والمشاركين ارتداء الكمامات في جميع الأوقات وإبراز حالة المرور الأخضر على تطبيق الحصن للدخول إلى الموقع، ونتيجة سلبية لفحص كوفيد مضى على صدورها أقل من 48 ساعة من موعد دخول الموقع.

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