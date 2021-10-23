دبي تجمع كأس العالم للكريكت و"مونديال" الشركات لكرة القدم

المصدر: وام

تتجه أنظار العالم إلى ملاعب مدينة دبي الرياضية غدا " الأحد" لمتابعة القمة المرتقبة بين الهند وباكستان في كأس العالم للكريكت، وكذلك اليوم الختامي لبطولة كأس العالم للشركات لكرة القدم

وتتنافس 16 شركة من 14 دولة من مختلف قارات العالم في النسخة الثالثة من بطولة كأس العالم للشركات لخماسي كرة القدم 2021، التي تنظمها شركة هاي فايف للفعاليات الرياضية تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم للشركات / فيفكو / وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي على ملاعب مدينة دبي الرياضية.

وتقام غدا مباريات نصف النهائي، وتليها مباراة المركز الثالث التي تقام قبل المباراة النهائية، وتم توزيع الفرق المشاركة على 4 مجموعات، حيث تضم المجموعة الأولى كلا من شركة بي دبليو سي من الإمارات، وشركة جالاكتيكوس من نيجيريا، وشركة سينرجي من أيرلندا، وموناكو، فيما تضم المجموعة الثانية كلا من شركة شلهوب من الإمارات، وشركة وموجو من كندا، وشركة باندو من بنجلاديش، وشركة إي سي دبليو بي من المغرب.

وتضم المجموعة الثالثة كلا من شركة بي إم يو من جمهورية مالي، وشركة فيتول من سويسرا، وشركة رافسنجان من إيران، وشركة ساب من المملكة العربية السعودية، في حين تضم المجموعة الرابعة كلا من شركة رماية من السعودية، وشركة كوربريت فوتبول إنجلاند من المملكة المتحدة، وشركة سونيدي من تونس، وشركة نيوترال فويلز من لبنان.

وقال ألبرت زبيلي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للشركات /فيفكو/: " نحن سعداء لتنظيم البطولة لأول مرة في دبي التي أصبحت من أكثر المدن التي يفضلها الرياضيون في العالم لما يتوفر فيها من منشآت رياضية وسياحية حديثة ومتنوعة، فضلا عن تطور وسائل النقل ومراكز التسوق والترفيه وكافة المرافق التي تساعد على نجاح البطولة، لتكون هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها البطولة في منطقة الشرق الأوسط، بعد إقامة النسختين السابقتين في مونتريال بكندا عام 2018، وفي موناكو عام 2019".

وتعد بطولة كأس العالم الشركات، هي البطولة الأولى لكرة القدم للشركات في العالم، ومتاحة أمام الدول الأعضاء في /فيفكو/، وتقام البطولة سنويًا في مكان مختلف لمنح الفرصة للأعضاء للالتقاء والمرح واكتشاف موقع جديد، وكانت المكسيك قد فازت بلقب النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت في مونتريال، فيما فازت إيران بلقب النسخة الثانية التي أقيمت في موناكو.

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