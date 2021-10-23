برعاية محمد بن زايد .. بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو تنطلق 14 نوفمبر

المصدر: وام

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .. تنطلق بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بدورتها الثالثة عشرة، خلال الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر المقبل في جوجيتسو أرينا، بمدينة زايد الرياضية.

وتحظى رياضة الجوجيتسو في الإمارات بدعم كبير من القيادة الرشيدة، ومن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لما تنطوي عليها من قيم نبيلة تنسجم مع قيم المجتمع الإماراتي، وكذلك لأهدافها الإستراتيجية المميزة وعلى رأسها بناء جيل رياضي قوي يتمتع بالقوة والانضباط والصبر والتحمل والشجاعة والأخلاق الرفيعة، حيث رسخت أبوظبي بفضل دعم سموه مكانتها المرموقة عاصمة عالمية للعبة.

ورفع سعادة عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لرعايته للنسخة الثالثة عشرة من البطولة العالمية للمحترفين، مؤكدا أن المكانة المرموقة التي وصلت إليها رياضة الجوجيتسو في الإمارات لم تكن لتتحقق دون هذا الدعم الكريم من القيادة الرشيدة التي احتضنت ورعت الرياضة على امتداد مسيرتها.

وأكد الهاشمي إلى أنه بفضل الدعم الكبير الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لرياضة الجوجيتسو، باتت أبوظبي مصنعا للأبطال، حيث تشهد كل عام صعود أجيال جديدة من نجوم اللعبة الذين يدركون حجم المسؤولية في تمثيل دولة الإمارات بأفضل صورة، مشيرا إلى أن أبطال الإمارات على أهبة الاستعداد لخوض غمار المنافسات في البطولة وحصد الميداليات والإنجازات.

وقال : " إن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان هو الراعي الأول لرياضة الجوجيتسو في العالم، ودعم سموه هو حجر الأساس لتحقيق التطور الملموس لتلك الرياضة في الإمارات والعالم، خاصة إن أبوظبي أصبحت أكبر مطور للجوجيتسو في مختلف القارات، وعاصمة المقر للاتحادين الآسيوي والدولي، كما أنها تستضيف أضخم البطولات وأكبرها من حيث الجوائز وعدد المشاركين والاهتمام الاعلامي. ولطالما يلهم سموه الأجيال المتعاقبة من أبطال الجوجيتسو في الإمارات، ويقدم لهم القدوة في قيم التصميم على النجاح، ومواجهة التحديات، لرفع علم دولة الإمارات في مختلف المحافل." وأضاف الهاشمي : " سجلت الجوجيتسو مسيرة نجاحات على المستوى العالمي بفضل دعم القيادة الرشيدة للرياضة ولأبطال اللعبة من نجوم منتخبنا الوطني الذين أبدعوا في كافة مشاركاتهم المحلية والدولية في كل المحافل، وحصدوا العديد من الميداليات على كل المستويات وفرضوا واقعا جديدا على مشهد المنافسة العالمي، وهم يستعدون الآن مع زملائهم من لاعبي الأندية لتمثيل الدولة بأفضل صورة في النسخة 13 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو." وتابع : " يتزامن انطلاق منافسات النسخة الثالثة عشرة من البطولة مع احتفال الدولة بعام الخمسين، الذي يمثل محطة مهمة في مسيرة العطاء في الخمسين عاما الماضية، ونقطة الانطلاق بقوة نحو مواصلة الإنجازات بكل همة في الخمسين عاما المقبلة، ومن منطلق مسؤوليتنا كجهة معنية برياضة الجوجيتسو وتطويرها والترويج لها في الدولة وخارجها، نجدد العهد بأن نواصل العمل للارتقاء بحضورها على المستوى المحلي، وقيادة المشهد في كل من آسيا والعالم، تقديرا للدعم الذي يقدمه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لرياضة الجوجيتسو".

وختم الهاشمي قائلا : " يتزايد حضور وتأثير بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو نسخة بعد أخرى، حتى باتت غنية عن التعريف بالنسبة لأبطال الجوجيتسو ومشجعيها حول العالم، حيث يؤكد الإقبال الذي استقطبته منذ فتح باب التسجيل للمشاركة فيها على الزخم الكبير الذي تتمتع به على مستوى العالم، خاصة وأن البطولة ستقام بعد أيام قليلة من بطولة العالم للجوجيتسو التي يستضيفها اتحاد الإمارات، ما يتيح لنجوم العالم المشاركة في أضخم استحقاقين عالميين على أجندة الرياضة خلال شهر واحد".

وفور إعلان الاتحاد عن تنظيم البطولة، وفتح باب التسجيل، بدأ أبرز نجوم العالم من مختلف الفئات الأساتذة، والمحترفين بالمسارعة في التسجيل لتأكيد مشاركتهم في البطولة لما تمثله من أهمية قصوى بالنسبة لأبطال العالم في رفع رصيدهم من النقاط وتحسين تصنيفهم العالمي.

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