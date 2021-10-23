توما .. نجم جودو الإمارات ضمن مشاهير متحف "مدام توسو"

المصدر: وام

دخل نجم جودو الإمارات اللاعب توما الحائز على الميدالية البرونزية في وزن تحت 81 كجم، بدورة الألعاب الأولمبية في ريو دي جانيرو بالبرازيل في 2016 التاريخ من أوسع أبوابة باعتباره أول إنجاز لجودو الإمارات في الدورات الأولمبية، حيث تصدر مجسمه ببدلة البطولة الزرقاء متحف الشمع لـ " مدام توسو " الوجهة الترفيهية الأكثر جاذبية عالمياً، والذي افتتح هذا الأسبوع فرعه الجديد العالمي في دبي لأول مرة أمام الجمهور في نسخته الـ 25 لتصبح الوجهة الترفيهية الأولى من نوعها عالمياً في المنطقة، وهو يحتل مكانة خاصة كونه الأول من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي والذي يقدم أفضل التجارب الترفيهية التفاعلية المبتكرة.

ويضم متحف "مدام توسو دبي" مجسمات شمعية تمثل ألمع نجوم التلفزيون ونجوم السينما، فضلاً عن مشاهير الرياضة، والعلوم، والموسيقى، والتاريخ، والفن، ومشاهير الثقافة الشعبية، والسياسة، وغير ذلك، فهي وجهة ترفيهية فريدة من نوعها، ويمكن للزوار قضاء أوقات ممتعة باستكشاف تلك الوجهة المذهلة حيث تتألف من سبع غرف ذات طابع خاص وتضم أكثر من 60 مجسماً شمعياً ينبض بالحياة، منهم 16 مجسماً جديداً كليّاً لألمع نجوم الشرق الأوسط، كما يوفر المتحف أفضل التجارب الترفيهية التفاعلية التي تناسب مختلف الفئات العمرية، ليخطف الأضواء وإبهار الزوار من خلال المقر الجديد الذي يضم ابتكارات مدهشة مع أحدث التقنيات، لجذب الزوار.

كما يضم متحف الشمع العالمي الشهير - الذي يقع داخل جزيرة "بلوواترز- Blue waters" الشهيرة في دبي - 60 مجسما لكوكبة من النجوم والمشاهير وفي مقدمتهم نجم الكرة الأسطوري البرتغالي كريستيانو رولاندو، وهناك قسم خاص لعدد من الرؤساء ومشاهير الفن العربي والموضة والممثلين ومشاهير السوشال ميديا.

وثمن سعادة محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو فكرة متحف الشمع العالمي في دبي متزامنا مع احتفالات دولة الإمارات باليوبيل الذهبي الخمسين واليوم الوطني وإكسبو دبي 2020 العالمي، مؤكدا أن نجم الجودو الإماراتي حظي بشهرة عالمية انعكست على رياضة الإمارات ومنحتها مكانة عالمية.

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