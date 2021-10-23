الإمارات تفوز بتنظيم بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج

المصدر: وام

فازت دولة الإمارات بشرف تنظيم بطولة العالم لحل مسائل الشطرنج في الفجيرة، واستضافة اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لوضع مسائل الشطرنج أيضا بنادي الفجيرة للشطرنج والثقافة في العام 2022، وذلك بعد تفوق ملف الفجيرة وحصوله على ثقة الجمعية العمومية التي انعقدت في جزيرة رودس باليونان .

وأهدى مجلس إدارة نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة الإنجاز التاريخي للقيادة الرشيدة، وإلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة والشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة للرعاية الكريمة والدعم الذي ساهم بالوصول للعالمية وتحقيق أفضل الإنجازات.

وحظي ملف الفجيرة بثقة جميع المصوتين بعد أن نال موافقة الأغلبية المطلقة لممثلي الدول التي حضرت المناقشات العامة بمشاركة ممثل دولة الإمارات في الاتحاد الدولي الدكتور عبد الله آل بركت رئيس مجلس ادارة نادي الفجيرة للشطرنج، ومحمد عبدالله الزعابي نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور رئيس الاتحاد الدولي اليوناني هاري فوجياكسيس، وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي وممثلي الدول الأعضاء.

وستكون الإمارات أول دولة عربية وأوسطية تنظم بطولة العالم لحل المسائل الشطرنجية، وتستضيف الجمعية العمومية للاتحاد الدولي، إذ لم يسبق أن تم استضافتها سابقا بالمنطقة، وبرغم أن الفجيرة كانت قد استضافت اثنين من الجولات في السنوات 2019 و2020، إلا أنها ستكون المرة الأولى التي ستستضيف فيها البطولة بكامل جولاتها والجمعية العمومية للاتحاد الدولي.

وقال الدكتور آل بركت : " ساهم الدعم والرعاية الكريمة لسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في نجاح مساعينا لنيل ملف الاستضافة ثقة أعضاء الجمعية العمومية، والذين أشادوا بما تتمتع به الفجيرة من بنى تحتية مميزة، وخبرة كبيرة لفريق النادي من خلال تنظيمه لبطولات مميزة عديدة نال خلالها العلامة الكاملة حيث كانت هذه الأمور حاضرة خلال الاجتماع".

أما بخصوص اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي فقد أشار محمد عبد الله الزعابي نائب رئيس النادي إلى أنه إنجاز كبير لا يقل أهمية عن استضافة بطولة العالم وأنه سيعود بمكاسب عديدة للرياضة الإماراتية، مؤكدا أن ذلك جاء بفضل دعم القيادة الرشيدة وإنجازات لاعبي النادي على المستوى العالمي.

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