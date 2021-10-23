ثنائي الشارقة يحصلان على الشارة الدولية في المبارزة

المصدر: الشارقة-إيهاب زهدي

حصل لاعبا نادي الشارقة الرياضي في المبارزة، علي المرزوقي وعمران البلوشي، على الشارة الدولية في التحكيم من الاتحاد الدولي للمبارزة، لسلاحي السابر والآيبيه على التوالي، والتي تتيح لهما تحكيم جميع مسابقات المبارزة المحلية والدولية التي ينظمها اتحاد اللعبة.

ونجح الثنائي في اجتياز الاختبارات التي تمت على ثلاث مراحل في العاصمة الأوزبكية طشقند، واشتملت على امتحان تحريري، واختبار فيديو، واختبارات عملية، وشارك في الاختبارات عدد من حكام العالم.

وأوضح عبد الرحمن المليحي عضو إدارة الألعاب الفردية مشرف المبارزة بنادي الشارقة، أن حصول الثنائي على الشارة الدولية، يندرج ضمن الأهداف التي تتطلع إليها الإدارة في تأهيل وتطوير منتسبيها من اللاعبين والمدربين والإداريين، وزيادة خبراتهم والاستفادة منهم في المستقبل للمساهمة في تطوير ألعاب النادي وتمثيل الدولة في المحافل الخارجية.

وأشار، إلى أن إدارة الألعاب الفردية لديها خطط طموحة في تنمية مهارات فرق العمل في جميع الألعاب من خلال ابتعاثهم للدورات التدريبية داخلياً وخارجياً والحصول على الشهادات القارية والعالمية التي تعزز مكانة النادي، مبيناً أن لعبة المبارزة من الألعاب التي وجدت إقبالاً كبيراً في الآونة الأخيرة وانتشرت بشكل كبير، وهو ما يضعهم أمام تحدٍ بتأهيل وتطوير منتسبيها لمستقبل اللعبة في النادي والدولة.

وأشاد بفريق المبارزة في النادي، والذي أثبت نفسه بقوة في الساحة المحلية في فترة وجيزة وحقق عدداً من الإنجازات آخرها التتويج ببطولة الأندية العربية للمبارزة التي استضافتها إمارة الشارقة، مبيناً أن الفريق مليء بالمواهب المواطنة، والتي سيكون لها مستقبل كبير في اللعبة.

وقدم شكره لمجلس الشارقة الرياضي على الدعم اللامحدود للألعاب الفردية، والاهتمام الكبير والمتابعة التي تحظى بها، علاوة على اهتمام مجلس إدارة النادي وحضوره الدائم في جميع المسابقات، مقدماً التهنئة للاعبين ومطالباً إياهم بمواصلة العمل بجد لتحقيق أهداف النادي.

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