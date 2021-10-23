هيام أصغر عداءات اختراق الضاحية

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

خطفت هيام محمد عداءة نادي الإمارات لألعاب القوى، الأضواء في بطولة الدولة الفردية لاختراق الضاحية التي استضافتها حديقة الورقاء مؤخراً، بعدما قدمت مستوى جيد يفوق عمرها، وعكست موهبتها الجيدة المبشرة بمستقبل مشرق ينتظرها في «أم الألعاب».

وكانت هيام (9 أعوام)، أصغر لاعبة مشاركة في أول بطولة ينظمها اتحاد الإمارات لألعاب القوى لتدشين موسم 2021-2022، بمشاركة 270 لاعباً ولاعبة مثلوا 18 نادياً.

ولم تخف العداءة هيام، سعادتها بالمشاركة في بطولة الدولة الفردية لاختراق الضاحية، وقالت إنها تنفذ توجيهات الجهاز الفني بنادي الإمارات، بقيادة المدرب هادي كريم، حتى تنجح بتطوير قدراتها ومتابعة مشوار البحث عن الواقع الأفضل في ألعاب القوى، والوصول إلى المنتخبات الوطنية والمنافسة على الألقاب.

وأضافت: «أنا لاعبة نادي الإمارات، ولكني أتمنى الانضمام إلى المنتخبات الوطنية، والمشاركة في البطولات الخارجية، والمهم لي التشجيع الرائع من والدي ووالدتي وأفراد أسرتي، ومن المسؤولين في النادي».

وبدوره، قال المدرب هادي كريم: «المشاركة الأولى للاعبة هيام، كشف عن قيمة فنية جيدة للاعبة صغيرة أقل ما يمكن أن نشير إلى أنها أمام مستقبل مشرق مع تعاظم رغبتها في الاستفادة من التوجيهات المستمرة لتطوير مستواها، إلى جانب أنها تتمتع بطريقة مختلفة في الجري تبرز مهاراتها التي تفوق عمرها وتجربتها مع رياضة أم الألعاب».

وأكمل: «لدينا مواهب جيدة في النادي على صعيد اللاعبات المميزات، ونعمل باستمرار لتعزيز الرغبة في تطوير قدراتهن، وبقليل من التركيز يمكن أن تمضي الأمور إلى مرحلة جيدة مع الاهتمام الواضح من مسؤولي النادي بتوفير الأجواء التي تشجعنا على العمل ومضاعفة الجهود في الإعداد والتدريبات».

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