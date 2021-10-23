«أبيض التنس» يتأهل للقاء تركمانستان في كأس ديفيز

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تأهل منتخب الإمارات للتنس للدور نصف النهائي للمجموعة الرابعة لكأس ديفيز للتنس، التي تستضيفها البحرين بتحقيقه فوزه الثاني متغلباً على نظيره البحريني 2 - 1، ويخوض غداً السبت مباراة مصيرية أمام تركمانستان بطموح التأهل للعب في المجموعة الثالثة، وكان المنتخب تعرض لخسارة مفاجئة أمام المنتخب السعودي 0 - 3.

وأشاد ناصر المرزوقي الأمين العام لاتحاد التنس بجهود لاعبي المنتخب، متمنياً مواصلتهم التميز في البطولة رغم الصعوبات التدريبية التي لازمتهم أثناء الاستعدادات المبكرة، مبيناً أن اتحاد التنس وفر معسكراً تدريبياً للاعبين أقيم خارج الدولة استفاد منه اللاعبون بشكل جيد وانعكس على الأداء في أول مباراتين وسيواصل تقديم الدعم المطلوب لتستعيد اللعبة تميزها على مستوى المنتخبات. وأثنى على جهود الجهاز الإداري.

وأكد محمود البلوشي مدير المنتخبات أن اللاعبين حمد البلوشي وعمر العوضي قدما مباراتين مميزتين في الفردي أمام المنتخب البحريني قبل أن يخسر منتخبنا مباراة الزوجي عقب تعرض محمود نادر للإصابة، مما دعا لعدم استكمال المباراة، وتواصلت الإصابات في مواجهة المنتخب السعودي والتي شملت إصابة عمر العوضي، مما تسبب بالخسارة 0 - 3، وعموماً فإن المهم هو أن المنتخب ضمن التأهل لخوض مباراة نصف النهائي، كما أن إصابات اللاعبين متوسطة وسيكون الجميع جاهزاً لمباراة الحسم.

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