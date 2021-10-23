النصر بطل كأس نائب رئيس الدولة للطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

تُوج النصر بطلاً لكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، بفوزه أمس على شباب الأهلي «حامل اللقب»، بثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة النهائية التي جرت بصالة الوصل، وسلمت الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة رئيسة لجنة المنتخبات الوطنية، أبطال «العميد» كأس أولى بطولات الطائرة لموسم 2021 - 2022، بحضور عبد العزيز السلمان، نائب رئيس الاتحاد.

قدم الفريقان شوطاً أول قوياً، وتقدم خلاله النصر بثلاثة نقاط أكثر من مرة، فيما أدرك شباب الأهلي التعادل مرات عدة، ووصلت النتيجة إلى 22 - 22 ونجح «العميد» في الفوز بالشوط 25 - 23، وفي الشوط الثاني، وسع النصر الفارق إلى 5 نقاط، بفضل تفوقه في الضربات الساحقة بقيادة عامر غلام، مع تراجع الأداء الدفاعي لـ«فرسان دبي»، لينهي النصر الشوط لصالحه بنتيجة 25 - 21.

وحافظ النصر على تفوقه في الشوط الثالث، وزاد الفارق إلى 8 نقاط (23 - 15)، وتمكن «العميد» من حسم الشوط لصالحه 25 - 17، ليفوز بالمباراة بثلاثة أشواط نظيفة، أدار اللقاء باقتدار محمد الشامسي حكماً أول، وحامد الروسي حكماً ثانياً. ويلتقي النصر وشباب الأهلي يوم الجمعة المقبل، على كأس سوبر الطائرة، ويدخله شباب الأهلي بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة، والنصر بطلاً للدوري بالموسم الماضي.

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