120 متسابقة في أول سباق دراجات مخصص للسيدات

المصدر: رأس الخيمة - وام

شارك أكثر من 120 متسابقة في سباق جمعية الإمارات للدراجات الهوائية للسيدات لمسافة 12 كيلو متراً وهو أول سباق دراجات هوائية مخصص للسيدات فقط، ونظمته جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في جزيرة المرجان، بالتعاون مع فريق القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة المتمثلة في الدوريات والمرور والشرطة السياحية والشرطة المجتمعية وفريق من جزيرة المرجان والمكتب الإعلامي لإمارة رأس الخيمة، وأتيحت المشاركة لجميع الجنسيات ولمختلف الفئات العمرية فوق 17 عاماً من جميع أنحاء الدولة، وذلك بشكل فردي أو ضمن فريق.

وقام بتتويج الفائزات بالمراكز الأولى الثلاثة في جميع الفئات كل من الدكتور محمد عبداللطيف خليفة رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية وخلف سالم إسماعيل بن عنبر نائب الرئيس والمدير العام للجمعية وخلود الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات الهوائية ورئيس اللجنة النسائية.

وأكد الدكتور محمد عبداللطيف خليفة رئيس مجلس إدارة الجمعية أن سباق السيدات خطوة فاعلة لتمكين المرأة من ممارسة رياضة الدراجات وخطوة أولى لهن للاحتراف مستقبلاً خاصة أن هذا النوع من السباقات يساعد في تطوير مستوى المتسابقات.

وأشار خلف سالم بن عنبر نائب الرئيس المدير العام للجمعية إلى أن تنظيم سباق الدراجات الهوائية للسيدات مبادرة جديدة هي الأولى من نوعها في الإمارة في إطار تحقيق أهداف الجمعية الاستراتيجية لتعزيز الشراكات المؤسسية وتشجيع المنافسة الرياضية للمرأة ضمن فعاليات مجتمعية رياضية جديدة تركز على تعزيز صحة ورفاه أفراد المجتمع ودعم جهود ومساعي الدولة في تشجيع أنماط الحياة الصحية.

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