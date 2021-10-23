بطولة الصداقة الإماراتية الكورية تدشن موسم التايكواندو اليوم

المصدر: متابعة – محمد فضل

يدشن اتحاد التايكواندو، اليوم، موسمه الجديد، بإقامة بطولة الصداقة الإماراتية الكورية، التي يستضيفها نادي الشارقة للألعاب الفردية، وتقام بالتعاون مع سفارة كوريا الجنوبية بالدولة، بمشاركة 179 لاعباً ولاعبة.

يمثل اللاعبون واللاعبات أندية ومراكز الشارقة والفجيرة للفنون القتالية، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، اتحاد كلباء، مليحة، شرطة دبي، عجمان، دبا الحصن، أكاديمية فونيكس، ومركز رايز الرياضي، ومن بينهم 60 لاعباً في فئة الشباب، و53 لاعباً في فئة الرجال، و34 لاعبة في فئة الفتيات، و32 لاعبة في فئة السيدات.

وتوجه أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد التايكواندو، بالشكر والتقدير لسفارة كوريا الجنوبية في الدولة لرعاية البطولة، ووصفها بأنها إحدى أهم بطولات الموسم، وتعكس البداية المميزة للبطولات، مرحباً بالفرق والأندية المشاركة، متمنياً أن يشهد الموسم نجاحات كبيرة إلى جانب اكتشاف المواهب الواعدة لدعم المنتخبات.

ونظم اتحاد التايكواندو عدة ورش تحكيمية وإدارية قبل انطلاق الموسم بضيافة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بإشراف المحاضر والحكم الدولي محمد إسحاق، تم من خلالها شرح اللوائح التنظيمية لبطولات الموسم التي يبلغ عددها 11 بطولة.

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