سلة النصر تعبر شباب الأهلي.. وفوز أول للوحدة

المصدر: دبي-ياسر قاسم

حقق النصر فوزاً غالياً على شباب الأهلي بالجولة الثالثة للدور الأول لمسابقة الدوري العام لكرة السلة وبنتيجة 84 - 80، فيما حقق الوحدة أول انتصاراته بعد وقت إضافي متخطياً الوصل، بعد مباراة مثيرة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل 80 - 80 ثم حسمها الوحدة لصالحه بفارق «نصف باسكت» وبنتيجة 91 - 90،وعاد الشارقة بفوز مهم من ملعب مضيفه البطائح بنتيجة 84 - 71، وبهذه النتائج استمر شباب الأهلي عند النقطة الخامسة، شريكاً في المركز الأول مع كل من الشارقة والنصر، ووصل الوحدة للنقطة الرابعة، ودخل شريكاً في المركز الرابع مع كل من الوصل والبطائح.

وفي تفاصيل المباريات الثلاث، فرط شباب الأهلي بفرصة نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الربعين الأول والرابع «23-15 و29-17»، بعد أن نجح النصر في ضمان الفوز بالمباراة بنيل الأفضلية بنتيجتي الربعين الثاني والثالث «26-16 و30-16»، فيما تبادل فريقا الوحدة والوصل السيطرة على مراحل مباراتهما، بعد أن نجح «العنابي» في نيل الأفضلية الربعين الأول والثالث «13-9 و29-25»، واستعادة «الإمبراطور» قوته وكسب نتيجتي الربعين الثاني والرابع «22-21 و 24-17»، وفرض التعادل مع نهاية الوقت الأصلي بواقع «80-80»، ما دفع الطاقم التحكيمي للمباراة بقيادة الحكم يعقوب غابش، احتساب شوط إضافي لمدة خمس دقائق، نجح الوحدة في حسم نتيجتها بصعوبة «11-10»، والفوز بالمباراة «91-90».

فرصة

وأهدر البطائح فرصة تقدمه على الشارقة مع نهاية الربع الأول «17-15»، بعد أن تمكن الشارقة في استعادة زمام المبادرة، وفرض أفضليته المطلقة على باقي مراحل المباراة، وضمان الفوز بحسم نتائج الربعين الثاني والثالث ومن ثم الربع الرابع بواقع «22-16 و24-17 و23-21».

3 مباريات

ويستكمل في السابعة والربع مساء غدٍ الدور الأول، بإقامة 3 مباريات لحساب الجولة الرابعة، حين يحل الوحدة ضيفاً على الشارقة، لقاء «ديربي بر دبي» الذي يجمع الوصل وضيفه النصر، قبل أن يسدل الستار في السابعة والنصف على المباريات، باستضافة شباب الأهلي لفريق البطائح.

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