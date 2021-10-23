ديربي الوصل والنصر في دوري اليد اليوم

المصدر: دبي – فائز بجبوج

تشهد صالة الشيخ راشد بن مكتوم في نادي الوصل اليوم موقعة من العيار الثقيل بدوري أقوياء اليد تجمع الوصل «8 نقاط» والنصر في ختام الجولة الخامسة بالدور التمهيدي للبطولة، فيما يحل الشارقة ضيفاً على دبا الحصن متطلعاً للعودة من المنطقة الشرقية بالفوز من أجل التربع على الصدارة.

ويخوض فريقا الوصل والنصر لقاء الديربي بأوراق مكشوفة، وستكون المباراة مواجهة بين المدربين المواطنين خالد احمد «الوصل» وسعيد محمد «النصر»، ويطمح «الإمبراطور» للوصول إلى المركز الثالث، بوجود كوكبة من النجوم بقيادة مبارك مسعود وعبد الله الصفار ووليد محمد ومعهم المحترفين الجابوني بانيك كريستان وانيس بالقاسم والحارسين محمد عبد الله وسعيد الحوت، فيما يسعى «العميد» إلى المركز الثاني.ويقوده شهاب غلوم ومعه سلطان ومحمد الطي إلى جانب المحترفين عبد الجليل معاشو وحسين مرتضى

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز