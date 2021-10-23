«الشارقة البحري» يحتفي بنجوم مونديال الدراجات

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

احتفى مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية بأبطال ونجوم فريق الدراجات المائية بالنادي أصحاب الإنجازات في منافسات بطولة العالم الأخيرة التي جرت أخيراً بولاية أريزونا في أمريكا عاد بلقبين مهمين من خلال بطليه وهما عامر حوير صاحب ذهبية «رنباوت ستوك»، ومانع المرزوقي صاحب فضية «رنباوت ركلايت»، وأشاد خالد المدفع رئيس مجلس إدارة النادي بما حققه البطلان من نتائج مشرفة خلال المونديال، وأرجع هذا التميز لحجم الاهتمام الذي يوليه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لأبنائه والذي يترجمه مجلس إدارة النادي ومن خلفه مجلس الشارقة الرياضي من خلال توفير الدعم الكامل للرياضة والرياضيين على مستوى الإمارة.

وأشار أحمد الحوسني المدير التنفيذي للنادي رئيس البعثة أن الفريق خاض منافسات المونديال بتصميم كبير على تحقيق إنجاز يليق باسم النادي، ونجح الفريق في اعتلاء منصة التتويج بجدارة ورفع علم الدولة عالياً في سماء البطولة.

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