ناشئو خورفكان أبطال «الحصن للدراجات»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

فاز خورفكان بالمراكز الثلاثة الأولى بسباق دبا الحصن للدراجات الهوائية لفئة الناشئين لمسافة 45 كم عن طريق إبراهيم الرفاعي، وعبد الرحمن صلاح الثاني، وخالد مصطفى، وشارك بالسباق 31 دراجاً من أندية مليحة، دبا الحصن، مصفوت، كلباء، وفاز محمد نبهان من نادي دبا الحصن بالمركز الأول لسباق الأشبال لمسافة 15 كم، وجاء خلفان الزعابي «اتحاد كلباء» ثانياً، ومحمود صلاح «خورفكان» ثالثاً. وشهد السباق مشاركة 36 دراجاً، قام منصور بوعصيبة رئيس مجلس إدارة اتحاد الدراجات الهوائية بتكريم الفائزين الثلاثة الأوائل في كل فئة، رافقه ياسر الدوخي الأمين العام للاتحاد ونايف جكة رئيس لجنة الحكام، وكل من طالب البلي وأحمد النقبي أعضاء مجلس إدارة نادي دبا الحصن المشارك في التنظيم.

وهنأ بوعصيبة رئيس مجلس إدارة الاتحاد الفائزين، وأشار إلى حرص الاتحاد على تنظيم سباقات للمراحل السنية بشكل دوري للتعرف على مستويات القاعدة من الدراجين في مختلف أندية الدولة والوقوف على مستوياتهم باعتبار هذه الفئات تمثل مستقبل المنتخبات الوطنية، وشكر بوعصيبة كل الجهات المتعاونة في التنظيم، وخص بالشكر نادي دبا الحصن، والقيادة العامة لشرطة الشارقة.

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