دبي تجمع الآلاف في 19 فعالية رياضية بـ «عطلة الأسبوع»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تستضيف دبي مباريات كأس العالم للكريكت للرجال (T20 )، اعتباراً من غد، حيث تقام مباراة منتخب إنجلترا مع منتخب جزر الهند الغربية، وهي الأولى من بين 12 مباراة يستضيفها استاد دبي الدولي للكريكت بمدينة دبي الرياضة، وتقام بعد غد «الأحد»، القمة المرتقبة على المستوى العالمي، بين منتخبي الهند وباكستان، والتي تحظى بمتابعة أكثر من مليار مشاهد من جميع قارات العالم، ستتجه أنظارهم إلى «دانة الدنيا»، لمتابعة اللقاء الأقوى والأشهر، قبل أن تختتم البطولة يوم 14 نوفمبر، بالمباراة النهائية للبطولة، على استاد دبي للكريكت.

وتشهد عطلة نهاية هذا الأسبوع، المزيد من الفعاليات الرياضية المتنوعة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، حيث تقام 19 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعة في مختلف مناطق دبي، سيشارك فيها الآلاف من الرياضيين المحترفين والهواة، من مختلف الأعمار والجنسيات.

وتشهد عطلة نهاية هذا الأسبوع، المزيد من الفعاليات الرياضية المتنوعة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، حيث تقام 19 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعة في مختلف مناطق دبي، سيشارك فيها الآلاف من الرياضيين المحترفين والهواة، من مختلف الأعمار والجنسيات. ويستضيف مجمع حمدان الرياضي حالياً، وحتى 25 الجاري، فعاليات المؤتمر الدولي الأول لمدربي السباحة بالشرق الأوسط، الذي يحاضر فيه المدرب الأمريكي تشاد أونكين عضو مجلس إدارة جمعية المدربين الأمريكية للسباحة، والمدير الفني لفريق كويست الأمريكي، ويقام المؤتمر بالتعاون بين جمعية بروفيشنال سبورتس، واتحاد الإمارات للسباحة، ويشارك فيه المدربون ومعلمو السباحة بالأندية الحكومية والخاصة بالدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وستقام على هامش المؤتمر، دورة تأهيلية لمدربي السباحة، للحصول على درجة المستوى الخامس في التدريب المعتمدة من الجمعية الأمريكية للسباحة، وضمن قواعد الاتحادين الأمريكي والإماراتي للسباحة، ويحصل المشاركون على شهادة تدريب معتمدة، بعد اجتياز الاختبار النهائي.

وتختتم غداً بطولة سترايكس للبادل تنس في المدرسة السويسرية بالجداف، وتنظمها أكاديمية سترايكس الرياضية، وينظم النادي الهندي بدبي، اليوم وغداً، فعالية أكوا يوغا، في مقره بمنطقة عود ميثاء، وتختتم أكاديمية كوزمس، اليوم، بطولة الإمارات للريشة الطائرة في مدرسة التوحيد بمنطقة القوز، كما تنظم أكاديمية فونيكس الرياضية، اليوم، بطولة بادوين للريشة الطائرة، في مقر الأكاديمية بمنطقة القوز.

نصف ماراثون دبي فستيفال سيتي

ويشارك أكثر من 1000 عداء في سباق نصف ماراثون دبي فستيفال سيتي، الذي ينطلق في الساعة السادسة صباح اليوم، وتنظمه شركة ريس مي في منطقة دبي فستيفال سيتي، ويتضمن السباق، التنافس ضمن مسافات 21.1 و10 و5 كيلومترات، بالإضافة إلى سباق لمسافة 1 كيلومتر، المخصص لصغار السن من عمر 10 إلى 15 سنة، وستقام فعاليات وأنشطة رياضية في المنطقة على هامش السباق. وتقام اليوم، بطولة إعمار لكرة الطاولة، التي تنظمها مجموعة إعمار العقارية في ملاعب مارينا بروميناد، كما ينظم مركز إرادة للعلاج والتأهيل، بالتعاون مع شركة القدرة للخدمات الرياضية، سباق إرادة للدراجات الهوائية، لمسافة 65 كيلو متراً في جزيرة ديرة، يقام ترايثلون جريت تونيك على شاطئ الممزر، وتنظم أكاديمية هاملتون، بطولة هاملتون للسباحة، اليوم وغداً، في مجمع حمدان الرياضي، كما ينظم نادي سفن الرياضي، بطولة الكروسفت للسيدات، في مقر بمنطقة القوز، كما تقام بطولة تاي بريك تنز للتنس السريع، في كوكاكولا أرينا.

وتنطلق اليوم، منافسات بطولة كأس العالم للشركات لكرة القدم، التي تنظمها شركة انسبراتوس حتى الاثنين المقبل، في مدينة دبي الرياضية، كما تقام بطولة كينغ أند كوين للسباحة المفتوحة في نخلة جميرا، وتتواصل سباقات الدراجات الهوائية غداً، في مضمار القدرة للدراجات الهوائية بمنطقة المرموم، كما تقام بطولة سالسا للملاكمة، في فندق كونراد على شارع الشيخ زايد.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز