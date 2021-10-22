تأجيل سباق دبي للشراعية 43 قدماً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

قرر نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، تأجيل سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، والذي كان مقرراً أن ينطلق غداً، إلى موعد جديد يحدد في ما بعد، حرصاً على سلامة المتسابقين والقوارب.

وجاء القرار، بعد اطلاع اللجنة المشرفة في النادي، على مؤشرات الحالة الجوية، وفقاً لعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية المعتمدة في الدولة، وبعد استطلاع فريق عمل النادي لحالة البحر في يوم السباق

الجدير بالذكر، أن فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد في دبي، بدأت في الثامن من الشهر الجاري، بتنظيم سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً، في شواطئ جميرا، ثم سباق الجولة الأولى من بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، في قناة دبي المائية، السبت الماضي.

ويتضمن برنامج فعاليات الموسم الرياضي البحري في دبي، تنظيم سباقين في منافسات القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، وتأجل سباق الغد إلى موعد جديد، يحدد في ما بعد، أما الثاني، فمن المقرر أن ينطلق 13 نوفمبر المقبل.

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