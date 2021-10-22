نهائيات مونديال الكريكيت في دبي.. التذاكر نفدت في 5 ساعات

المصدر: دبي - عدنان الغربي

تسبب الإقبال المتزايد على تذاكر نهائيات كأس العالم للكريكيت للرجال بدبي ( T 20) من المقيمين بالدولة وخارجها وخاصة من الهند وباكستان وبريطانيا وبعض الدول الأخرى التي اشتهرت بلعبة الكريكيت في نفاد 15 ألف تذكرة خلال 5 ساعات فقط من طرحها للبيع.

وتنطلق نهائيات البطولة غداً، على استاد دبي الدولي للكريكيت بمدينة دبي الرياضية بمواجهة منتخب إنجلترا وجزر الهند الغربية، فيما تقام المواجهة النارية بين الهند وباكستان بعد غد، وتستمر المنافسات إلى 14 نوفمبر المقبل وتشهد إقبالاً جماهيرياً لافتاً خاصة من الجاليتين الهندية والباكستاني

وتفيد متابعة «البيان» أنه بالإضافة إلى جماهير الكريكيت المقيمين بالدولة فإن عدد من رجال الأعمال سيحضرون المنافسات من خارج الدولة، عبر رحلات خاصة من دول مثل اسكتلندا وبريطانيا وبنغلاديش وجنوب أفريقيا،.

وبحسب بعض المصادر فإن بعض عشاق لعبة الكريكيت يعرضون مبالغ خيالية لدفع أصحاب التذاكر للتنازل عن تذاكرهم، ووصلت بعض العروض لبطاقة واحدة من فئة «V.I.P»، إلى 1.5 مليون درهم وهي بطاقة صالحة لـ 20 شخصاً، فيما تضاعف العرض لاقتناء تذكرة عادية قيمتها الأصلية 300 درهم إلى 10 مرات.

الجدير بالذكر أن اللاعب الواحد في فريق الكريكيت يتراوح راتبه بين 1.5 و2 مليون درهم نظير مشاركته في نهائيات كأس العالم، فيما تحظى المنافسات بمتابعة أكثر من مليار مشاهد من جميع أنحاء العالم.

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