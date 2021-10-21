غدا.. خورفكان تستضيف بطولة كأس الاتحاد لأشبال وناشئي الجودو

المصدر: وام

يدشن اتحاد المصارعة والجودو موسمه الرياضي 2021 – 2022 اعتبارا من التاسعة من صباح الغد بإقامة بطولة كأس الاتحاد للأشبال والناشئين للجودو التي تقام بصالة نادي خورفكان الرياضي برعاية بمشاركة 169 لاعبا من 6 أندية ممثلة في النصر ضيف الاتحاد الجديد الذي يشارك لأول مره، و الشارقة للدفاع عن النفس ، والفجيرة للفنون القتالية، واتحاد كلباء ، والشارقة الرياضي وخورفكان مستضيف البطولة الافتتاحية.

وسيشارك في منافسات الأشبال 82 لاعبا ، فيما سيشارك في منافسات الناشئين 87 لاعبا عقب إغلاق باب التسجيل . وتسمح اللائحة الفنية بمشاركة كل نادي بـ 5 لاعبين في كل وزن.

كما حددت اللجنة الفنية الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر غد موعدا لبدء الأدوار النهائية لفئتي الأشبال والناشئين، بينما ستكون مراسم التتويج في تمام الساعة الرابعة عصرا.

وكانت اللجنة الفنية للجودو المحلي قد نظمت دورة صقل وإعداد حكام ومدربي الجودو بالتعاون مع نادي الشارقة الرياضي ، والتي حاضر فيها الحكم الدولي أحمد سليمان البلوشي بهدف التعريف باخر المستجدات في قوانين التحكيم .

وأشاد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد بالمشاركة الايجابية في البطولة الافتتاحية للفئات العمرية، متوجها بالشكر لرئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي خورفكان على التعاون المستمر مع الاتحاد وتوفير كل وسائل الدعم للبطولة.

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