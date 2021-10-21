دبي تحتضن نخبة النجوم في كأس البادل تنس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تستضيف دبي النسخة الأولى من كأس دبي للبادل تنس، الفعالية الرياضية التي تضم مباريات استعراضية لأبرز الرياضيين المحترفين ومنافسات مخصصة للهواة من محبي اللعبة على مدار شهر كامل، في خطوة تسهم بترسيخ مكانة الإمارة بصفتها الوجهة الأولى لرياضة البادل تنس في الشرق الأوسط.

وتُعد بطولة كأس دبي للبادل تنس واحدةً من أبرز الفعاليات على أجندة تحدي دبي للياقة 2021، الذي يُقام بين 29 أكتوبر و27 نوفمبر القادم. وتستمر البطولة المرتقبة لمدة أربعة أسابيع مع منافسات حماسية ومباريات استعراضية رفيعة المستوى على مدار ثلاثة أيام بين 2 و4 نوفمبر، ضمن ملعب تم بناؤه خصيصاً لهذه الفعالية بالقرب من متحف المستقبل الشهير في جميرا أبراج الإمارات.

وتشمل المنافسات دوري الهواة ضمن فئات «ج» و«ج» للرجال والسيدات بنظام خروج المغلوب الذي يستمر من 7 وحتى 13 نوفمبر، بالإضافة إلى بطولة الهواة للرجال ضمن فئات «أ» و«ب» من 21 وحتى 27 نوفمبر.

وتُقام منافسات كل من الدوري والبطولة في نوادي البادل تنس المتنوعة في دبي، مع استضافة أكاديمية البادل تنس العالمية، لمنافسات ربع نهائي ونصف نهائي ونهائي الفئتين «أ» و«ب» من بطولة الرجال.

ويشارك في منافسات المحترفين خوان ليبرون شينكوا «المُصنف أولاً على مستوى العالم»، وفيرناندو بيلاستيجوين «المُصنف سادساً»، وبابلو ليما «المُصنف ثامناً»، ولوتشيانو كابرا «في المرتبة 14»، وخافيير أرتورو كويلو «في المرتبة 17»، وجاريدو غوميز «في المرتبة 18» .

ترحيب

وقال سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «نرحب بانطلاق كأس دبي للبادل تنس لينضم إلى المنافسات الحماسية التي تضمها أجندة الإمارة للفعاليات الرياضية والمجتمعية عالمية المستوى. كما أصبحت هذه الرياضة جزءاً من تحدي دبي للياقة لهذا العام، ونتطلع من خلالها إلى العمل مع منظمي نوادي البادل تنس في دبي واتحاد الإمارات للبادل تنس والأندية واللاعبين في جميع أنحاء الإمارة لتحويل البطولة إلى مهرجان حقيقي يحتفي بهذه الرياضة في إطار الجهود المستمرة لتطويرها».

ومن جهته، قال أحمد حمادة، الشريك المؤسس لكأس دبي للبادل تنس: «يؤكّد تنظيم هذه البطولة، التي تشهد أيضاً مباريات استعراضية لأبرز اللاعبين المحترفين على مستوى العالم وبطولات للهواة من جميع الفئات في مختلف أنحاء دبي، على قدرة الإمارة على إقامة فعاليات رياضية عالمية المستوى وتشجيع أسلوب الحياة النشط وتحفيز مشاركة اللاعبين من جميع المستويات في الرياضة. ونسعى إلى ترسيخ اسم دبي باعتبارها وجهةً عالميةً لرياضة البادل تنس ».

وقال علي العارف المؤسس والعضو المنتدب لأكاديمية البادل تنس العالمية: «نحن متحمسون جداً لانطلاق أولى منافسات كأس دبي للبادل تنس المشوّقة في الشرق الأوسط، حيث تتميز البطولة بطابعها الفريد».

شعبية كبيرة

قال خوان ليبرون شينكوا، اللاعب الإسباني البالغ من العمر 26 عاماً: «أشعر بسعادة بالغة للعودة إلى دبي والمشاركة في النسخة الأولى من كأس دبي للبادل تنس، لا سيما بعد النمو السريع لهذه الرياضة في الإمارة والذي شهدته خلال زياراتي السابقة لها، كما تمتلك البادل تنس شعبيةً كبيرةً في مختلف أنحاء العالم، ولا سيما في الإمارات، إذ تُعد دبي الوجهة المثالية لرياضة البادل تنس نظراً للإقبال الكبير على اللعبة بين سكانها».

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