«دبي لكمال الأجسام» يعود بمشاركة أبطال العالم

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

يعود معرض دبي لكمال الأجسام، إلى دانة الدنيا، بجدول أعمال أكثر تنوعاً وعروض أضخم من أيّ وقت مضى، حيث تنطلق فعاليته من 28 ــ 30 أكتوبر الجاري، بوجود نُخبة من الرياضيين للتعرف على عدد أكبر من الجهات العارضة، وحضور سلسلة متنوعة من النقاشات والفعاليات المتخصصة، كما يحظى المشاركون بفرصة حضور جلسات الحوار.

يستقطب المعرض، الذي يجري تنظيمه بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، أبرز الأسماء في عالم كمال الأجسام، ويُسلط الضوء على أحدث المنتجات في مجالات الصحة واللياقة البدنية، بما فيها آخر إصدارات أسطورة يو إف سي عن فئة الوزن الخفيف، حبيب نور محمدوف، والتي تشمل بي إتش توب التابعة لمياه حبيب القلوية وألواح البروتين فِترو التابعة لحبيب.

وينضم إلى قائمة ضيوف المعرض بيج رامي، أنجح رياضيي كمال الأجسام العرب في التاريخ، والحائز على اللقب الثاني بمستر أولمبيا مؤخراً، إلى جانب الأسطورة روني كولمان، الفائز بلقب مستر أولمبيا ثماني مرات، ودوريان ياتس، حامل اللقب في ست مناسبات.

كما يستضيف المعرض أيضاً فليكس لويس، أحد أنجح رياضيي كمال الأجسام على الإطلاق والفائز الوحيد بلقب مستر أولمبيا عن فئة 212 سبع مرات على التوالي. ومن المنتظر أن تشهد نُسخة هذا العام عودة بطولة دبي كلاسيك لبناء الأجسام ذات الشعبية الواسعة.

وتحتضن البطولة مجموعةً من المنافسات في مختلف الفئات، وتُقدم جوائز قيّمة إلى جانب جائزة نقدية تصل إلى 75 ألف درهم، فضلاً عن تعاونها مع سلسلة بطولات برو إيليت لتوزيع بطاقات احترافية على 18 فائزاً .

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