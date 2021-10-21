14 دولة في «عربية البلياردو والسنوكر» بدبي

المصدر: دبي - ياسر قاسم

تم اعتماد 14 دولة للمشاركة في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر، المقرر إقامتها في دبي بين 3 و10 نوفمبر المقبل، وهي الإمارات، البحرين، سوريا، عمان، قطر، لبنان، مصر، الأردن، السعودية، العراق، فلسطين، الكويت، ليبيا، والمغرب. وسيتم الإعلان عن قائمة منتخبنا للبلياردو والسنوكر الأسبوع المقبل، حيث يواصل المنتخبان حالياً استعداداتهما بجدية للوصول للجاهزية المثالية.

وتشهد دبي خلال الأسابيع الأخيرة نشاطا قياسيا في احتضان التظاهرات والبطولات الرياضية المحلية والقارية والدولية بعد استعادة النسق الطبيعي للحياة، حيث تجاوزت كليا آثار كورونا. وتستعد دبي لضربة بداية تحدي اللياقة الأسبوع المقبل ، كما ستحتضن عدداً آخر من البطولات والأحداث الرياضية البارزة على هامش معرض إكسبو 2020.

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