لطيفة بنت حمدان بن راشد تثمن إنجازات «دبي لأصحاب الهمم»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشادت الشيخة لطيفة بنت حمدان بن راشد آل مكتوم الرئيس الأعلى لنادي زعبيل للسيدات بجهود نادي دبي لأصحاب الهمم الذي يسعى لتهيئة أصحاب الهمم بدنياً ونفسياً للقيام بدورهم التنموي في المجتمع، في المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية.

جاء ذلك خلال زيارتها للنادي واطلاعها على مرافقه ومبادراته المختلفة وأنشطته وبرامجه الرياضية والثقافية وتوفير عدد كبير من الرياضات بما يؤهلهم للمشاركة في الاستحقاقات الرياضية محلياً ودولياً، ما أسفر عن اعتلاء لاعبي النادي منصات التتويج حيث التقت نخبة من لاعبي ولاعبات النادي في مقدمتهم البطل البارالمبي محمد خميس صاحب أول ميدالية ذهبية للإمارات في تاريخ مشاركاتها البارالمبية.

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