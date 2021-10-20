شباب الأهلي يعتلي قمة أقوياء اليد

المصدر: دبي – فائز بجبوج

اعتلى فريق كرة اليد بنادي شباب الأهلي قمة دوري رجال اليد، أول من أمس عقب فوزه على الوصل 30/27 ليرفع رصيده إلى 10 نقاط متقدماً على فريق الشارقة صاحب الـ 9 نقاط في ظل غيابه عن الجولة الرابعة للدور التمهيدي، وبالجولة نفسها نجح فريق النصر بعقر داره في تحقيق الفوز على ضيفه دبا الحصن 28/22، رافعاً رصيده إلى 9 نقاط منحته المركز الثالث بفارق الأهداف عن الشارقة.

وبختام الجولة الرابعة التي غاب عنها كل من الشارقة والعين والجزيرة ومليحة، حيث يشارك فريقا العين والجزيرة في بطولة الأمير فيصل بن فهد للأندية أبطال الدوري التي تحتضنها مدينة الحمامات التونسية بنهاية هذا الشهر، يأتي فريق الوصل بالمركز الرابع برصيد 8 نقاط والجزيرة خامساً 6 نقاط والعين سادساً 5 نقاط ومليحة سابعاً 5 نقاط بفارق الأهداف وأخيراً فريق دبا الحصن الثامن 4 نقاط.

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