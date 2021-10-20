إطلاق التذاكر لبطولة AVIV دبي للجولف

المصدر: دبي – فائز بجبوج

أعلنت الجولة الأوروبية أن التذاكر قد أصبحت متاحة اعتباراً من الخميس لحضور منافسات بطولة AVIV دبي، حيث تتوفر تذاكر دخول عامة ومجانية للمتابعين لمشاهدة مجموعة من أفضل لاعبي الجولف في العالم الذين يتنافسون لضمان أماكنهم في حدث نهاية الموسم، خلال البطولة التي تبلغ جوائزها 1.5 مليون دولار أمريكي، وتقام على ملعب النار في عقارات جميرا للجولف في الفترة من 11 إلى 14 نوفمبر المقبل، وذلك قبل الحدث الأخير لسلسلة رولكس لعام 2021 «بطولة دي بي ورلد»، التي تقام في دبي على ملعب الأرض.

يمكن للمشجعين الحاضرين مشاهدة منافسات الجولف، بالإضافة إلى الاستمتاع بمجموعة متنوعة من المأكولات والمشروبات في قرية الأنشطة المصاحبة للبطولة وفي الملعب، مع توفر مجموعة مختارة من وسائل الترفيه خارج الملعب، ويجب التسجيل مسبقاً للحصول على فرصة للدخول المجاني العام، ويمكن للمتابعين حجز تذاكرهم من

https://www.ticketmasteruae.ae/showProductList.html?changeLanguageTo=en&idEvent=10000270.

وفي تعليق له، قال توم فيليبس، رئيس الجولة الأوروبية في الشرق الأوسط: يسعدنا أن يقام حدث ثانٍ في دبي يكون مجانياً للضيوف للاستمتاع بمشاهدة لعبة الجولف ذات المستوى العالمي، مع حضور نجوم الجولف الذين يتنافسون للوصول إلى بطولة «دي بي ورلد»، التي تمثل ختام الموسم وتشهد منح اللقب لأفضل لاعب في أوروبا.

أضاف: لقد بقيت محطتان ضمن الجولة الأوروبية في إسبانيا والبرتغال قبل وصول الجولة إلى دبي، وإقامة منافستين تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز فيهما 10.5 ملايين دولار أمريكي.

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