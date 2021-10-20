فتح باب التسجيل لسباق الأريام للمحامل الشراعية 43 قدماً

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

أعلن نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق الأريام للمحامل الشراعية فئة 43 قدماً، الذي ينظمه النادي 30 أكتوبر الجاري.

ويقام السباق تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، ويقام لمسافة 22 ميلاً بحرياً.

وقرر النادي فتح باب التسجيل حتى الأربعاء المقبل، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات والشروط الواجب توافرها للمشاركة أهمها الالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، حيث تتطلب المشاركة الحصول على ثلاث جرعات من اللقاح المضاد للفيروس، فضلاً عن نتيجة فحص سلبية قبل السباق بمدة 48 ساعة.

ويعد سابق الأريام واحداً من أهم سباقات الموسم لهذه الفئة، حيث سيحسم لقب بحار الموسم لسباقات 43 قدماً.

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