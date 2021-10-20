طرح تذاكر بطولة العالم للسباحة

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن طرح تذاكر الجماهير لحضور منافسات بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً)، التي تشهد مشاركة نخبة سباحي العالم، إلى جانب الفعاليات المصاحبة لهذا الحدث.

من المقرر إقامة منافسات بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً) في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس، خلال الفترة من 16 ـ 21 ديسمبر المقبل، ضمن مهرجان أبوظبي العالمي للرياضات المائية الذي يشهد مشاركة أكثر من 1000 رياضي يمثلون أكثر من 180 جنسية، يتنافسون على 44 لقباً عالمياً في مختلف المسابقات التي تقام على مدار 6 أيام، بمجموع جوائز تبلغ قيمتها 2.8 مليون دولار أمريكي.

تتوفر تذاكر الحدث العالمي الذي يقام في أبوظبي لأول مرة عبر الموقع الرسمي للاتحاد أرينا: EtihadArena.ae، كما تشمل التذاكر أيضاً مهرجان أبوظبي العالمي للرياضات المائية، الذي يقام بالتزامن مع بطولة العالم للسباحة، في جزيرة ياس وسيكون الحضور مجانياً لفعاليات المهرجان الذي يتضمن في أجندته الحافلة، التصفيات التأهيلية لبطولة العالم للغطس العالي، وبطولة العالم للغطس للفرق، وسباق التتابع في المياه المفتوحة (4×1500 متر)، ونهائيات ماراثون كأس العالم للسباحة في المياه المفتوحة لمسافة 10 كم.

من جهته قال عارف حمد العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي: سعداء وفخورون باستقبال الجمهور في بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً)، وإتاحة المجال لهم لمتابعة نخبة سباحي العالم ونجوم أولمبياد طوكيو وهم يشاركون ويتنافسون على ألقاب البطولة التي تقام للمرة الأولى في أبوظبي.

وتابع بقوله: يسهم حضور الجمهور في المناطق المخصصة لهم وتواجدهم في أرجاء القرية الرياضية، في تعزيز الأجواء المميزة للحدث، ونعمل خلال الفترة القادمة بالتعاون مع شركائنا لتقديم نسخة استثنائية مبهرة في مناخ آمن وصحي.

وتتضمن بطولة العالم للسباحة للمسافات القصيرة (25 متراً) منافسات للرجال والسيدات في جميع المسابقات الأربع، وهي السباحة الحرة، والصدر، والظهر والفراشة، مع إقامة منافسات الفردي والمتنوع والتتابع.

جدير بالذكر أن التذاكر تتوافر ضمن فئات مختلفة، ابتداء من التذاكر الفردية لسباقات التصفيات التي تبدأ أسعارها من 10 دراهم، وتبدأ السباقات النهائية من 25 درهماً، وصولاً إلى باقات التذاكر لجميع السباقات (بأسعار تبدأ من 150 درهماً)، كما تتوفر باقات تذاكر مخصصة للعائلات تشمل شخصين بالغين وطفلين ممن تقل أعمارهما عن 16 عاماً بأسعار تبدأ من 50 درهماً للسباقات الفردية و500 درهم لجميع السباقات.

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