بطولة أبوظبي للرياضات النسائية تنطلق غداً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي عن إقامة بطولة أبوظبي للرياضات النسائية، تحت رعاية كريمة من الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، والتي ستنطلق غداً وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، وتشمل البطولة مجموعة متنوعة من الرياضات مثل الشطرنج والرماية وكرة السلة وكرة الطائرة وسباق الجري.

وقالت شمسة الهنائي عضو مجلس إدارة الأكاديمية: «لا شك أن إقامة البطولة تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، يمنح المبادرة طابعاً مختلفاً ونجاحاً متوقعاً».

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