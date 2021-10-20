10 أماكن تجذب عشاق «تحدي دبي»

المصدر: البيان

تنطلق في 26 أكتوبر الجاري وحتى 27 نوفمبر 2021، فعاليات النسخة الخامسة من «تحدي دبي للياقة»، المبادرة التي تساهم في جعل دبي مدينة أكثر صحة ونشاطاً وسعادة، وتضفي أجواء الحماسة والمرح، على مدار 30 يوماً، ويجد عشاق التحدي الكثير من الأماكن التي يمكن أن يمارسوا فيها نشاطهم خلال فترة التحدي، ولعل من أبرز هذه الأماكن.

1- قرى اللياقة البدنية

سيتم افتتاح ثلاث قرى مجانية للياقة البدنية في الهواء الطلق ضمن تحدي دبي للياقة، والتي تقع في كل من «إكسبو 2020 دبي»، و«كايت بيتش»، و«حديقة مشرف». وتقدم كل من هذه القرى مجموعة متنوعة من حصص اللياقة البدنية، وكذلك العديد من الرياضات المختلفة، من ضمنها البادل تنس، واليوغا، وركوب الدراجات، والكريكيت، وكرة القدم، والكرة الطائرة، وسوف تكون القرى الثلاث متاحة طوال فترة تحدي دبي للمشاركين.

2- مراكز اللياقة البدنية

سوف تنتشر مجموعة كبيرة من مراكز اللياقة البدنية المجانية في مختلف الأحياء السكنية والتجارية طوال فترة التحدي، حيث ستوفر للمشاركين فرصة ممارسة الرياضة في الهواء الطلق بمساعدة مدربي اللياقة المحترفين، وسيكون هناك العديد من الخيارات المتاحة أمام المشاركين في التحدي، حيث يوجد 14 مركزاً للياقة البدنية.

3- تلال حتّا

يمكن للمشاركين التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة في حتّا بعيداً عن صخب المدينة، كما سيجدون العديد من الأنشطة الممتعة مثل السير لمسافات طويلة على جبال الحجر أو ركوب الدراجات عبر التلال أو التجديف بالكاياك في بحيرة حتّا الشاسعة. تعد مدينة حتّا الجبلية مكاناً مثالياً للاستمتاع بمغامرة مشوقة مع جميع أفراد العائلة.

4- أفينتورا بارك

يقع «أفينتورا بارك» على مساحة 35000 متر مربع من غابة شجر الغاف في حديقة مشرف، ويضم العديد من الأنشطة التي تناسب جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية، ويمكن للزوار تسلق الأشجار والتنقل بينها أو تسلق الحبل أو الانزلاق به أو السير لمسافات طويلة في درب الطبيعة.

5- حديقة بحيرة البرشاء

تقع حديقة بحيرة البرشاء في قلب منطقة البرشاء السكنية، وتمتد على مساحة ما يقرب من 50 فداناً، وتوفر للعائلات وعشاق اللياقة البدنية مساراً بطول 1.5 كم، وكذلك مناطق لركوب الدراجات للأطفال وأخرى مخصصة لاستئجار الدراجات ومعدات اللياقة البدنية في الهواء الطلق، بالإضافة إلى ملاعب متنوعة، ومناطق لعب مظللة للأطفال. كما يمكنكم الحصول على جرعتكم اليومية من النشاط والتمارين من خلال قيادة قارب يتحرك بالدواسات حول البحيرة.

6- الكثبان الرملية

توفر الصحراء بكثبانها الرملية المذهلة في دبي فرصة رائعة للمشاركين في التحدي لممارسة عدد من الأنشطة الممتعة مثل التزلج على الرمال، وتسلق الكثبان الرملية، وركوب الجمال، كل هذا أثناء استكشاف المناظر الخلابة التي تتميز بها الصحراء.

7- الرياضات المائية

عشاق الرياضات المائية سيجدون مبتغاهم في شواطئ دبي الساحرة، التي تساعد على خوض التحدي وتساعد على منح المشاركين تجربة رائعة.

8- جميرا وكايت بيتش

يمنح مسار الجري في كايت بيتش فرصة متميزة للاستمتاع بمشاهدة مناظر دبي الخلابة أثناء ممارسة الرياضية، ويبدأ المسار البالغ طوله 7 كيلومترات بالقرب من برج العرب، ويمر عبر كايت بيتش وصولاً إلى جميرا 1، وهو مجاني ومفتوح للجميع، كما أنه يقدم فرصة رائعة للاستعداد لتحدي دبي للجري.

9- مسار القدرة للدراجات

يبلغ طول مسار القدرة للدراجات 86 كيلومتراً، ويتميز بمناظره الخلابة للصحراء، يمكن لعشاق اللياقة البدنية وراكبي الدراجات سواء المبتدئين أم المحترفين من جميع الأعمار والمستويات البدنية الاستمتاع بالمضمار إما بشكل فردي أو مع العائلة والأصدقاء. إنه المكان المثالي لبدء ركوب الدراجات استعداداً لتحدي دبي للدراجات الهوائية هذا العام.

10- الطائرة الشاطئية

عشاق كرة الطائرة الشاطئية سيجدون فرصتهم لممارسة رياضتهم المفضلة في شاطئ كايت بيتش، حيث يقضون أوقاتاً ممتعة على البحر، وكذلك الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة.

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