"تحدي دبي للجري" على شارع الشيخ زايد 26 نوفمبر المقبل

المصدر: البيان

يعود "تحدي دبي للجري"، أحد أبرز فعاليات تحدي دبي للياقة ، إلى شارع الشيخ زايد من جديد يوم الجمعة 26 نوفمبر، ليتيح الفرصة أمام أفراد المجتمع من مختلف الأعمار والعدائين من كافة الجنسيات والقدرات البدنية لخوض تجربة فريدة يتحول معها شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح للجري، ضمن التقليد السنوي الذي حقق نجاحاً كبيراً خلال دورتيه الماضيتين بمشاركة عشرات الآلاف من سكان دبي وزوراها، تأكيداً على مدى الوعي المجتمعي بأهمية ممارسة الرياضة وتعزيزاً لتوجهات دبي لتكون المدينة الأكثر نشاطاً والأفضل للعيش على مستوى العالم.

ومن المتوقع أن تستقطب النسخة الثالثة من "تحدي دبي للجري"، عشرات الآلاف من المشاركين، سواء على المسار المصمم خصيصاً للعائلات والذي يبلغ طوله 5 كيلومترات، أو على المسار الذي يمتد بطول 10 كيلومترات والمخصص للعدائين المحترفين والهواة، علماً أن منافسات السباق ستبدأ من أمام متحف المستقبل، مروراً بعدد من المعالم الشهيرة مثل أبراج الإمارات ومنطقة وسط مدينة دبي وصولاً إلى خط النهاية في شارع المستقبل بالقرب من مركز دبي التجاري العالمي.

إلى ذلك، سيحظى المشاركون على مسار 10 كيلومترات بالاستمتاع بمناظر مميزة إضافية مثل دبي مول، وبرج خليفة، وبوليفارد الشيخ محمد بن راشد.

ويأتي هذا الحدث الرياضي المجتمعي الكبير في وقت تحتضن فيه دبي مجموعة من الفعاليات الرياضية تقام خلال شهريّ أكتوبر ونوفمبر ما يتيح المجال أمام الراغبين بالمشاركة في التحدي للاستعداد جيداً، حيث يمكن المشاركة في سباق مدينة دبي الأكاديمية للجري، وسباق "دبي ساوث"، وسباق "سي بي دي" على جزيرة النخلة، وسباق حي دبي للتصميم، بالإضافة إلى سباق خاص بيوم الهالوين في 30 أكتوبر، وسباق معرض إكسبو 2020 دبي في 19 نوفمبر. فيما سيحصل المتسابقون الذين يسجلون في التحدي على إصدار محدود من قمصان "تحدي دبي للجري"، المصنوعة من نسيج مستدام، ومُقدم من متاجر "صن آند ساند سبورتس"، علماً بأن الأعداد محدودة.

وفي هذه المناسبة، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "يتوافق تنظيم فعالية ’تحدي دبي للجري‘ مع كل ما يمثله ويهدف إليه تحدي دبي للياقة، فهو حدث رياضي اجتماعي شامل يحتضن المشاركين من كافة الأعمار والقدرات البدنية وكذلك أصحاب الهمم، من أجل تعزيز مفهوم الاهتمام باللياقة البدنية واتباع أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاُ. ولاشك أن إقامة هذه الفعالية على شارع الشيخ زايد يجعلها فريدة من نوعها، إذ تمكن المشاركين من الاستمتاع بالمشي والركض بين معالم دبي الشهيرة، ونحن نتطلع للترحيب بالجميع من مواطنين ومقيمين وزوار عند خط بداية السباق يوم الجمعة 26 نوفمبر".

من جانبه، قال سعادة سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي: "لقد أصبح تحدي الجري فعالية أساسية ضمن فعاليات تحدي دبي للياقة 30×30، وبات ينتظره الآلاف من محبي الرياضة والنشاط البدني بشكل عام والجري بشكل خاص، ليرسموا لوحة تنافسية رائعة ويتحول معها شارع الشيخ زايد إلى أكبر مضمار للجري، تأكيداً لكون دبي المدينة الأكثر نشاطًا في العالم".

وأضاف حارب: "شكل تحدي دبي للجري صورة نموذجية لنمط الحياة الصحية في دبي، حيث يشارك فيه الأفراد من جميع فئات المجتمع ومن كافة الجنسيات التي تعيش في دبي والتي تزيد عن 200 جنسية يستمتعون بجودة الحياة ونهج النشاط والحيوية الذي يجمعهم من خلال الكثير من الفعاليات التي تقام ضمن تحدي دبي للياقة البدنية أو على مدار العام في المضامير التي تمتد لمئات الكيلومترات في الحدائق والشواطئ ومختلف مناطق المدينة".

وقال ألكسندر فانت رايت، الرئيس التنفيذي لشركة ماي دبي: "نتشرف برعاية تحدي دبي للجري للعام الثاني على التوالي تماشياً مع هدفنا المتمثل في تشجيع ثقافة اللياقة البدنية والنشاط الرياضي لدى المجتمع المحلي. وتندرج هذه الخطوة في إطار التزامنا بدعم تحدي دبي للياقة، وسنتولى توفير مياه الشرب طوال هذا التحدي وضمن مُختلف المواقع المخصصة، فضلاً عن جمع العبوات المُستَهلكة لإعادة تدويرها بالتعاون مع "دي غريد" لتخفيف حجم النفايات، ونجدد في "ماي دبي" التزامنا المستمر بدعم الهدف الطموح لدبي في أن تصبح إحدى أكثر مدن العالم نشاطاً وحيوية."

ويقدم تحدي دبي للياقة في دورته الخامسة جدولاً حافلاً من الأنشطة الرياضية المجانية، وحصص اللياقة المنتشرة في كافة أنحاء المدينة، حيث يمكن ممارسة التمارين الرياضية في ثلاث قرى للياقة البدنية وهي: كايت بيتش، وإكسبو 2020 دبي، وحديقة مشرف، هذا إلى جانب 14 مركزاً للياقة البدنية في المجمعات السكنية والتجارية حول دبي، وأكثر من 5000 حصة رياضية مجانية. وبالإضافة إلى "تحدي دبي للجري"، يعود أيضاً "تحدي دبي للدراجات الهوائية" ليتيح الفرصة للمشاركين للاستمتاع بمشاهدة دبي من منظور جديد وهم يتسابقون على دراجاتهم الهوائية.

ومن المتوقع مشاركة ما يزيد على مليون شخص في فعاليات "تحدي دبي للياقة" هذا العام. ولضمان سلامة كافة المشاركين، تتّبع جميع المرافق والمنشآت التي تحتضن الأنشطة الرياضية إرشادات الصحة والسلامة العامة المتعلقة بـجائحة "كوفيد-19"، بما فيها قواعد التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة في الأماكن العامة.

جدير بالذكر أنه يتم تنظيم "تحدي دبي للجري" من قبل "دبي للسياحة" و"مجلس دبي الرياضي"، ويحظى برعاية ماي دبي، وبالتعاون مع إعمار، واتصالات، وفيتبيت (Fitbit)، وصن آند ساند سبورتس؛ والشركاء الرسميين طيران الإمارات ونون؛ فيما تضم قائمة شركاء القطاع الحكومي كلاً من: لجنة تأمين الفعاليات، وهيئة الصحة بدبي، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الطرق والمواصلات، بالإضافة إلى الشريك الإعلامي شبكة الإذاعة العربية (ARN)، وتطبيق اللياقة البدنية والترفيه STEPPI. ويمكن التسجيل في "تحدي دبي للجري" عبر الرابط www.dubairun.com

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