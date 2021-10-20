بعد إيقادها في أثينا.. تسليم الشعلة الأولمبية لمنظمي دورة بكين 2022

المصدر: البيان

أُوقدت الشعلة الأولمبية لدورة الألعاب الشتوية في بكين 2022 أول أمس الاثنين، في مسقط رأس دورة الألعاب في أولمبيا القديمة باليونان.

وخلال المراسم التقليدية، استخدمت الممثلة زانثي جورجيو، التي كانت ترتدي زي كبيرة الكاهنات اليونانيات قديما، مرآة مقعرة لتركيز أشعة الشمس على الشعلة لإضاءتها أمام معبد هيرا، الذي يعود تاريخ بنائه إلى 2500 عام، حيث تعد هيرا إحدى الإلهات في الأساطير اليونانية القديمة.

وفي نهاية المراسم، ستسلم كبيرة الكاهنات الشعلة إلى حامل الشعلة الأول، المتزلج اليوناني يوانيس أنطونيو، داخل الملعب الذي استضاف أول دورة ألعاب أولمبية منذ قرون.

وسُلمت الشعلة الأولمبية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022 أمس الثلاثاء لمنظمي دورة الألعاب الأولمبية بكين 2022 في احتفال بملعب باناثينايكو في أثينا، وفق "شينخوا".

وفي المدرجات الرخامية التي شهدت أول أولمبياد حديثة العام 1986، سلم رئيس اللجنة الأولمبية اليونانية وعضو اللجنة الأولمبية الدولية سبيروس كابرالوس الشعلة المقدسة إلى يوي تساي تشينغ، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية والممثل الخاص للجنة المنظمة لأولمبياد بكين 2022 ونائب رئيس هذه اللجنة ونائب رئيس اللجنة الأولمبية الصينية.

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