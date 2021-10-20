«أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو» بريو دي جانيرو الجمعة

المصدر: أبوظبي - وام

أغلقت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي غراند سلام للجوجيتسو باب التسجيل أول من أمس أمام الراغبين في المشاركة بجولة ريو دي جانيرو التي ستقام منافساتها في صالة فيلو درومو خلال الفترة من 22 إلى 24 أكتوبر الجاري، وذلك بعد أن تجاوزت أعداد المتقدمين الأرقام المطلوبة.

وشهدت الأيام الأخيرة إقبالاً كبيراً وتجاوز عدد المسجلين 1500 لاعب ولاعبة من 19 دولة حول العالم من حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود (أعلى 3 فئات في مسابقات الجوجيتسو)، حيث سيتنافسون جميعاً على جوائز مالية قدرها 225 ألف دولار أمريكي لأصحاب المراكز الأولى، فضلاً عن 3000 نقطة في التصنيف الدولي السنوي، وهي أعلى نسبة نقاط في أي جولة بالتساوي مع جولة أبوظبي غراند سلام في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

تأكيد

من ناحيته أكد طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو مدير جولات أبوظبي غراند سلام أن جولة ريو دي جانيرو من أهم جولات أبوظبي غراند سلام سنوياً، وتشهد أقوى المنافسات في الغالب على ضوء أسماء اللاعبين المصنفين عالمياً الذين يشاركون فيها، ولا سيما أن البرازيل بها أكثر من 2.5 مليون لاعب ولاعبة يمارسون رياضة الجوجيتسو في أكثر من 20 ألف أكاديمية معظمها في ريو دي جانيرو وساو باولو.

وأشار إلى أن اليوم الأول من المنافسات سيتم تخصيصه لفئة الحزام البنفسجي رجال وسيدات، وللحزام البني أساتذة، وسيبدأ في العاشرة صباح يوم الجمعة المقبل، واليوم الثاني تم تخصيص فئاته للأساتذة حزام أسود، فيما تم تخصيص اليوم الثالث لحاملي الحزام الأسود رجال والحزامين البني والأسود للسيدات.

وقال البحري: «البطولة تحظى باهتمام كبير من السلطات البرازيلية، وستقام في ظل تطبيق كل الإجراءات الاحترازية المعتمدة، وهناك متابعة دقيقة لكل مراحل الإعداد لها من قبل عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي، وتم ترشيح عدد من الحكام الدوليين لإدارتها وفقاً لآخر تعديلات قوانين الاتحاد الدولي في مجال التحكيم، وأيضاً للتعديلات التي أضفناها للحد من ظاهرة الأداء السلبي، والمتعلقة بإضافة دقيقة ذهبية لحسم التعادل، فضلاً عن الاحتكام لتقنية عين الصقر (الفيديو) لحسم القرارات الجدلية في النزالات من أجل تحقيق العدالة في القرارات التحكيمية».

اختبار قوي

وستكون البطولة اختباراً قوياً للاعبين واللاعبات قبل المشاركة في بطولتي العالم، وأبوظبي العالمية للمحترفين في نسختها الـ 13 في نوفمبر المقبل. وعلى ضوء ذلك فستشهد جولة ريو دي جانيرو مشاركة عدد من المصنفين والمصنفات دولياً وأبرزهم فرانسيسكو أندراديه في وزن الريشة 56 كجم المصنف في المركز الأول برصيد 10000 نقطة، ولوكاس ناسامينتو في وزن 77 كجم، والمصنف في المركز الأول برصيد 3000 نقطة.

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