«تأمين الفعاليات» تناقش تحضيرات «مونديال الكريكيت»

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

عقد اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في شرطة دبي رئيس لجنة تأمين الفعاليات في دبي، اجتماعاً تنسيقياً لتأمين استضافة نهائيات بطولة كأس العالم للكريكيت لعام 2021 في نسختها السابعة بمشاركة 16 منتخباً من مختلف القارات، والتي ستنطلق مبارياتها النهائية 23 أكتوبر الجاري على ملاعب استاد الشيخ زايد في أبوظبي، ودبي الدولي للكريكيت، وملعب الشارقة للكريكيت، وتستمر حتى 14 نوفمبر المقبل.

وناقش اللواء عبد الله علي الغيثي خلال الاجتماع مع مجلس الكريكيت الهندي، ومجلس الإمارات للكريكيت، وأندية الكريكيت في الدولة، الإجراءات الأمنية والاحترازية المتخذة خلال مباريات كأس العالم للكريكيت المقامة في مدينة دبي.

وأكد اللواء الغيثي أن لجنة تأمين الفعاليات في كامل جاهزيتها لاستقبال الحدث الرياضي وتأمينه، لا سيما في لقاء الهند وباكستان الذي سيستقطب جماهير كبيرة من عشاق هذه الرياضة، موضحاً إعداد خطة أمنية كفيلة بتأمين الحدث داخل الملعب وأثناء تسيير الدوريات الأمنية، حرصاً على وصول الجماهير واللاعبين إلى الملعب بكل مرونة ويسر.

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