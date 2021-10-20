حمدان بن زايد يطلع على استعدادات مهرجان ليوا

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، بقصر النخيل، أعضاء اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا الدولي «تل مرعب».

واطلع سموه على آخر الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بالمهرجان الذي يقام تحت رعاية سموه خلال الفترة من 16 إلى 31 ديسمبر المقبل، وينظم من قبل نادي ليوا الرياضي وبالتعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على أهمية توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات لإنجاح المهرجان الذي يعد واجهة رياضية مهمة لدولة الإمارات ولمنطقة الظفرة، وأصبح مقصداً لعشاق التحدي والمغامرة، ويسهم في دعم وترسيخ ثقافة الفعاليات والمهرجانات في مختلف مجالاتها.

وثمن سموه دور اللجنة المنظمة للمهرجان والرعاة في إنجاح الحدث والتنظيم المميز لكافة الفعاليات والأنشطة التي تقام في الظفرة.

وغرد سموه على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تعود منافسات مهرجان ليوا الدولي «تل مرعب» للانطلاق من جديد منتصف ديسمبر المقبل بعد توقف دورته السابقة بسبب الجائحة، اطلعنا خلال استقبال اللجنة المنظمة للمهرجان على آخر استعداداتها وتحضيراتها، وأكدنا على أهمية تسخير كافة الإمكانيات والجهود لإنجاحه جماهيرياً وتنظيمياً».

حضر اللقاء محمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وأحمد مطر الظاهري، مدير مكتب سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، وسعود عبد العزيز الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، وعيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعبد الله بطي القبيسي، رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، وأعضاء اللجنة المنظمة للمهرجان.

من جانبها وجهت اللجنة المنظمة لمهرجان ليوا الدولي «تل مرعب» الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على حرصه ومتابعته لكافة الأنشطة والفعاليات التي تقام في منطقة الظفرة وبشكل خاص الرياضية منها.

وأشارت إلى أن منطقة الظفرة شهدت خلال السنوات الماضية نقلة نوعية هائلة وتطوراً ملحوظاً في مختلف القطاعات، حيث يأتي مهرجان ليوا الدولي ليكون عنصر جذب كبيراً للسياحة والنشاط الرياضي، خاصة أن النسخة المقبلة من المهرجان ستكون الأكثر تطوراً من الناحية الإلكترونية، حيث سيتم اعتماد التقنيات الحديثة في كل المنافسات والبطولات والفعاليات الرياضية الأخرى أو الخدمات المقدمة. كما سيتم تقديم تسهيلات من شأنها أن توفر الوقت والجهد على المنظمين والمشاركين، وسيتم الإعلان عن الأجندة الخاصة بفعاليات المهرجان خلال الأيام المقبلة.

تميز

وأكدت اللجنة المنظمة أن تنظيم المهرجان سيتميز هذا العام بتنوع بطولاته، بما سيثري الفعاليات ويرفع من مستواها الفني ويضاعف من الإبهار وقوة المنافسات، حيث سيتم مزج البطولات الحديثة بالفعاليات التراثية في إطار متكامل على مدار الـ 16 يوماً مع إلزام الجميع باتباع الإجراءات والاحترازات الوقائية والصحية وبروتوكول السلامة حسب التدابير المعتمدة من الجهات المختصة بالدولة.

2004

يعد مهرجان ليوا الدولي الذي تم تنظيمه لأول مرة في 2004 الأكبر والأضخم من نوعه على مستوى منطقة الخليج والشرق الأوسط ومن المنتظر أن يضم عدداً كبيراً من رياضات المحركات والبطولات والأنشطة التراثية والترفيهية التي ستجعل من منطقة الظفرة وجهة سياحية مهمة لزوار المهرجان من داخل الدولة وخارجها.

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