6 من نخبة الرياضيين في «أبوظبي العالمية للترايثلون»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي عن قائمة المشاركين في بطولة أبوظبي العالمية للترايثلون التي تقام برعاية الشركة الوطنية للضمان الصحي – ضمان، خلال الفترة 5 - 6 نوفمبر المقبل في جزيرة ياس، كما ستشهد البطولة استضافة منافسات كأس بارا ترايثلون للمرة الأولى.

وتضم قائمة المشاركين 232 من نخبة رياضيي الترايثلون، بما فيهم 6 من المصنفين العشرة الأوائل عالمياً من فئة الرجال، و7 من أفضل 10 لاعبات في العالم، ومجموعة من أبطال الألعاب البارالمبية.

من جهته قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «نفخر بالمكانة المرموقة لبطولة أبوظبي العالمية للترايثلون التي تشهد إقبالاً كبيراً من نخبة الرياضيين العالميين، في ظل ما تحققه سنوياً من نجاحات كبيرة، ساهمت بجذب نخبة الأبطال الذين يولون أهمية كبيرة ويحرصون على التواجد والتنافس في محطة أبوظبي التي تعد من الفعاليات الرئيسية في سلسلة سباقات الاتحاد الدولي للترايثلون.

وأضاف:»نرحب بنجوم العالم من أبطال الترايثلون والبارا ترايثلون، وستشهد هذه النسخة مشاركة مجموعة مميزة من أبطال العالم الذين شاركوا في أولمبياد طوكيو، ما يمنح البطولة زخماً فنياً ويسلط الضوء على قيمة الحدث وسباقاته المتنوعة والنجوم المشاركين، ما يؤكد حجم الإقبال الكبير على المشاركة والتواجد في مختلف المنافسات التي تقام في عطلة نهاية الأسبوع، ما يمنح البطولة تفاعلاً جماهيرياً كبيراً وأجواء حافلة بالمتعة والإثارة.

وبدوره قال حمد عبدالله المحياس، الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للضمان الصحي - ضمان: «نرحب من جديد بنخبة الرياضيين العالميين ونجوم الأولمبياد والبارالمبياد من أصحاب الهمم، لما لهؤلاء الرياضيين من أثر إيجابي على المجتمع».

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