فتح باب التسجيل في «تحدي سبينس دبي 92»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت الجهة المنظمة لتحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، عن فتح باب التسجيل في السباق الذي يقام في 18 فبراير 2022 لمسافة 92 كيلومتراً، كما تم الإعلان عن إعادة تقديم المسار الأقصر ضمن السباق، والذي يناسب المشاركين لأول مرة أو أصحاب الخبرة الأقل في قيادة الدراجات، إلى جانب الإعلان عن إقامة قرية السباق وعدد من فعاليات الترفيه والضيافة بعد السباق ليستمتع بها المشاركون وأصدقاؤهم وعائلاتهم.

يمكن للراغبين بالمشاركة التسجيل كذلك في عرض الجولات الخمس بدبي - المشاركة في الجولات التحضيرية الأربع والسباق الرئيسي-، وذلك قبل موعد انتهاء التسجيل في 27 أكتوبر الجاري. ويحصل المشاركون في الجولات التحضيرية الأربع على فرصة اختبار لياقتهم ومهاراتهم في قيادة الدراجات الهوائية ضمن تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، كما تتاح الفرصة لكل فائز في الجولات الخمس بدبي لارتداء قميص الفائز المرموق.

وبالإضافة إلى التسجيل في كل الجولات من خلال رابط واحد، فإن المشاركة في الجولات الخمس بدبي تمنح المشاركين عدداً من المزايا الرائعة ومنها الخصومات على رسوم المشاركة - بحيث تكون الجولة التحضيرية الأولى مجانية - وميدالية حصرية لمن ينهون السباق وباقات المشاركين في السباق والحصول على ترتيب ضمن المشاركين ومواقف السيارات المميزة.

وقال ستيوارت هاويسون، مدير السباق: «يسرنا استقبال المشاركات في تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية لشهر فبراير، وندعو جميع محبي الدراجات للمسارعة بالتسجيل».

وأضاف: «الطقس في دبي مثالي للدراجات الهوائية خلال شهر فبراير، ونحن نسعى باستمرار إلى تطوير الفعالية».

يقام تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية بالشراكة بين كل من سبينس دبي وإذاعة دبي 92 ومجلس دبي الرياضي.

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