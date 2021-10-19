«بي دي سويس» راعياً لبطولة غولف «دي بي وورلد»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

أعلنت الجولة الأوروبية للغولف، عن توقيع بي دي سويس، مجموعة الشركات الرائدة التي تقدم خدمات مالية واستثمارية، اتفاقية معها لتصبح واحدة من الرعاة الرسميين لبطولة (دي بي وورلد) للغولف، التي تختتم موسمها العام إلى جانب بطولة «AVIV دبي» للغولف، المنضمة إلى جدول فعاليات الجولة الأوروبية لعام 2021.

تأسست بي دي سويس عام 2011، وتعد الاتفاقية المبرمة لرعاية بطولة الغولف لعام 2021 المرة الأولى التي تدخل فيها شركة بي دي سويس عالم الاستثمار في رياضة الغولف، وبموجب الاتفاقية، تنال العلامة التجارية شهرة واسعة من خلال اللافتات الموجودة في ملاعب الغولف المستضيفة للحدث فضلاً عن المواد الإعلامية الأخرى الخاصة بالبطولات.

تقام بطولة دي بي وورلد للغولف سنوياً على ملعب الأرض في جميرا بدبي، وتعد البطولة التقليدية التي يتم خلالها ختام الموسم في الجولة الأوروبية، كما تقام بطولة AVIV دبي على ملعب النار في منطقة جميرا للغولف، إذ تسبق بطولة دي بي وورلد، التي تعد ختام موسم الجولة الأوروبية للغولف ضمن فعاليات «سلسلة رولكس»، وسيسدل الستار على الحدثين اللذين يمثلان تحفة فنية عالمية في رياضة الغولف لاسيما أنها تقام في دبي لهذا العام.

وقال ألكسندر أولفكي، الرئيس التنفيذي لشركة بي دي سويس: «نحن فخورون بالتعاون مع الجولة الأوروبية للغولف لرعاية بطولة دي بي ووورلد للغولف، الحدث العالمي المرموق في رياضة الغولف، وهو ما يسهم في نشر علامتنا التجارية العالمية».

وصرح دانيال تقي الدين، المسؤول التنفيذي الأول لشركة بي دي سويس في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقوله: «يسعدنا أن نكون أحد الرعاة الرسميين لبطولة دي بي ووورلد للغولف، الحدث الرياضي العالمي».

وبدوره قال ماكس هاميلتون، المدير التجاري للجولة الأوروبية: «يسعدنا أن نرحب بانضمام شركة بي دي سويس لشبكة شركائنا ضمن بطولة دي بي ووورلد للجولف، والتي تعد من أهم وأحدث الفعاليات الرياضية التي تقام ضمن منطقة الشرق الأوسط للعالم أجمع فهي تمثل حدثاً عالمياً سنوياً مهماً في ميدان رياضة الغولف».

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