«الرياضات البحرية» يهنئ فريق أبوظبي بلقب المونديال

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أشاد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للرياضات البحرية بالإنجاز العالمي الجديد الذي حققه بطلنا راشد القمزي نجم فريق أبوظبي للزوارق السريعة، بتتويجه بطلاً لمونديال الفورمولا 2 الذي اختتم الأحد الماضي في البرتغال.

ورفع حريز المر محمد بن حريز رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، وإلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان نائب رئيس النادي، بهذا الإنجاز الكبير والذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة والمسؤولين والدعم الكبير للمواهب.

وأثنى حريز المر محمد بن حريز على جهود البطل العالمي راشد القمزي الذي قدم مستوى قوياً في جولات البطولة استحق عليه التتويج متجاوزاً ظروف البداية ليثبت قدراته ويحلّق باللقب، مؤكداً علو كعب أبناء الإمارات ليحتفل في الختام بإنجازه العالمي الثالث في هذه البطولة بعد بطولتي 2017 و2019.

وحرص رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية على الإشادة بجهود نادي أبوظبي والفريق الإداري بقيادة سالم الرميثي رئيس بعثة فريق أبوظبي في البطولة وناصر الظاهري إضافة إلى المدير الفني الإيطالي جيدو كابلليني والمتسابق منصور المنصوري «زورق أبوظبي 36» الذي شارك بقوة مع الفريق.

وقال حريز المر محمد بن حريز إن فرحة هذا الانتصار تأتي بمذاق خاص لأنها تتزامن مع احتفالات عام الخمسين، متمنياً التوفيق لفريق أبوظبي وجميع سفراء الإمارات في البطولات الرياضية البحرية لمواصلة مسيرة التميز والمحافظة على الصدارة العالمية.

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