«أكاديمية فاطمة بنت مبارك» تنظم «يوم المرأة للرياضات الموحدة»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بالتعاون مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، عن موعد انطلاق فعالية «يوم المرأة للرياضات الموحدة»، التي ستقام في نسختها الثالثة بالعاصمة أبوظبي، بعد غد الجمعة، وتهدف إلى تشجيع هواة الرياضة من الفتيات والسيدات، على المشاركة في مهرجان رياضي، يشمل العديد من الأنشطة البدنية والمنافسات الودية، تحت مظلة التسامح والتعايش والتعاون، بين كافة فئات المجتمع، من كافة الجنسيات والأعمار والحالات البدنية، وتشجيع الفتيات والسيدات من أصحاب الهمم، للمشاركة في هذا الحدث، ما يعزز مبدأ الأكاديمية، في جعل الرياضة عنصراً من عناصر الحياة اليومية للمرأة، بحيث تمثّل هذه الفعالية استكمالاً للجهود المبذولة لتمكين الرياضيات من أصحاب الهمم ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية، وجمعهم باللاعبات من غير أصحاب الهمم، في الرياضات الموحدة النسائية، لرفع المستويات الفنية لهن، وبناء قاعدة نسائية رياضية مختلفة الأعمار والفئات، لتمثل الدولة في المحافل الإقليمية والدولية، تشمل كرة السلة، اليوغا، كرة القدم للصالات والهيب هوب، وذلك في إطار رياضي تنافسي مجتمعي، كما تسهم الأكاديمية بتقديم الدعم اللازم، من خلال توفير المدربين والمختصين في الرياضات لفئة أصحاب الهمم، وإشراك اللاعبات في البطولات والفعاليات في «يوم المرأة للرياضات الموحدة»، تزامناً مع شهر أكتوبر الخاص بتوعية النساء حول سرطان الثدي، والوقاية منه.

من جانبه، قال طلال الهاشمي، المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وعضو مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية: «يسعدنا الإعلان عن هذه المبادرة، التي تتضمن فعاليات رياضية متنوعة، تدعم حياة الفتيات والسيدات من أصحاب الهمم، وتشجعهم على ممارسة الرياضة، بما ينسجم وتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

الجدير بالذكر، أن الفعالية ستقام على هامش بطولة أبوظبي للرياضات النسائية، تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، وتبدأ يوم السبت المقبل، وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، وتقدم البطولة في نسختها الأولى، مجموعة متنوعة من الفعاليات الرياضية، حيث تستهدف عدداً من الفئات العمرية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز