تحدي ترايثلون ياس يشهد منافسات قوية

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

شهدت الدورة الحادية عشرة من تحدي ترايثلون ياس المقدم من أدنوك، والذي أقيم مؤخراً، نجاحاً هائلاً مع عودته إلى جدول الفعاليات التي تستضيفها الحلبة بعدما توقف في مستهل هذا العام، وشارك فيها أكثر من 1000 رياضي، بعضهم من نخبة المحترفين، بجانب الهواة والمشاركين لأول مرة، حيث خاضوا المنافسة التي تجمع ما بين السباحة وقيادة الدراجات والجري على حلبة ياس.

ويتيح تحدي ترايثلون ياس، الفرصة للمشاركين من مختلف الأعمار والقدرات، مع وجود 10 فئات ومسافات مختلفة للرياضيين للتنافس فيها، ومن ضمنها الفئة الأولمبية، والفئة السريعة، بينما يتنافس الصغار ضمن مسابقتين في تحدي ترايثلون للصغار.

كان تحدي ترايثلون ياس من أول الأحداث التي عادت بعد الصيف ليقام في الإمارات العربية المتحدة، كما يعتبر من أكبر الفعاليات الرياضية التي تشهد مشاركة جماعية في المنطقة مع حضور أكثر من 1000 رياضي، وانضمام عدد كبير من المتفرجين الذين يتجمعون على جانبي مضمار السباق للاستمتاع بالأجواء المميزة التي يشهدها الحدث الرياضي.

كان التحدي قد تضمن لحظات مؤثرة أثناء عبور الرياضيين خط النهاية، مع تسجيل إنجازات شخصية رائعة في جميع المجالات في يوم حافل للمتسابقين والمتفرجين على حد سواء، كما استمتع الحاضرون بمجموعة من الأنشطة الترفيهية والمتنوعة، ومن ضمنها شاحنات الطعام للمتفرجين ومحطات العلاج الطبيعي في الموقع لمساعدة الرياضيين المرهقين بعد السباق.

وشهدت فئة الرياضيين المحترفين، مشاركة 19 رياضياً من الرجال، و17 رياضية من السيدات، وحقق رافائيل دومينغوس الفوز ضمن فئة نخبة الرياضيين المحترفين، حيث أكمل السباحة لمسافة 750 متراً، وركوب الدراجة لمسافة 22 كيلومتراً، والجري لمسافة 5 كيلومترات خلال 57 دقيقة و39 ثانية، بينما حققت ناتالي كاسترو الفوز في مسابقة المحترفين للسيدات خلال زمن قدره ساعة و4 دقائق و32 ثانية للمسافة ذاتها.

واستحدثت في النسخة الحادية عشرة، سباق دواثلون السريع لأول مرة، والذي يتضمن سباقاً لمسافة 5 كيلومترات وقيادة الدراجة لمسافة 21 كيلومتراً، قبل أن يختتم بجولة من الجري مرة ثانية لمسافة 2.5 كيلومتر، وحقق الرياضي الإماراتي سعود الزعابي، أول فوز ضمن هذا التحدي في فئة الرجال، فيما فازت البريطانية جيل لوسون في فئة السيدات.

بدوره قال الطارق العامري، الرئيس التنفيذي لحلبة مرسى ياس: «من الرائع مشاهدة رياضيين من جميع الأعمار والفئات في تحدي ترايثلون الذي أقيم على الحلبة مرة أخرى في نهاية هذا الأسبوع، بعدما تأجل منذ عام 2020، إذ لا يزال ترايثلون ياس، المقدم من أدنوك، حدثاً خاصاً ومجتمعياً يشارك فيه الرياضيون لاكتشاف قدراتهم وللتفاعل من عائلاتهم وأصدقائهم، للاستمتاع معاً في حلبة مرسى ياس».

أضاف: «ما زلنا نشهد مدى التطور في هذا الحدث مع إضافة فئات ومسافات جديدة كل عام، خاصة مع ضم سباق الدواثلون، الذي يعني القدرة على الترحيب بمجموعة جديدة كاملة من الرياضيين. لقد تضمن الحدث تحقيق إنجازات استثنائية في جميع الفئات خلال هذا اليوم، لذلك فإننا نتقدم بالتهنئة للجميع، ليس فقط على نجاحهم اليوم، ولكن لنظام التدريب للوصول إلى هذا المستوى».

واختتم: «كما نود أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى الرعاة الرسميين، أدنوك والإسعاف الوطني، اللذين يواصلان دعم أفراد المجتمع لاتباع أسلوب حياة صحي ونشط».

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