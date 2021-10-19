سلطان بن خليفة يشيد بفوز فريق أبوظبي بمونديال زوارق الفورمولا 2

المصدر: وام

وجه سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى أصحاب السمو الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب الإمارات، بمناسبة فوز فريق أبوظبي للزوارق السريعة، بلقب بطولة العالم لزوارق الفورمولا 2، التي اختتمت منافساتها بجولة فيلا فيلها البرتغالية، بمشاركة 16 زورقا من 10 دول مختلفة.

كما هنأ سموه البطل الإماراتي راشد القمزي بعد تتويجه بلقب هذه البطولة العالمية، وقال سموه: هذا الإنجاز يحمل قيمة عالية ومكانة رفيعة، كونه اللقب الثالث للبطل راشد القمزي في هذا المحفل العالمي الكبير، وتتضاعف قيمته لأنه يواكب احتفالات الدولة بعام الخمسين، ونحن سعداء بأن يتزامن هذا الإنجاز الكبير مع تلك الاحتفالات الغالية، التي تعيشها إمارات الخير والحضارة والنماء، وأن نكون جزءاً من هذا العطاء الإماراتي المتدفق في تلك الأيام المجيدة.

وقال سموه إن الإنجاز الذي حققه راشد القمزي تأكيد وبرهان على المكانة الرياضية البحرية التي يحتلها فريق أبوظبي على المستوى العالمي من خلال إنجازاته المتوالية في البطولات الدولية المختلفة التي يشارك فيها، والتي دائماً ما يستهدف فيها الصعود إلى منصة التتويج.

وأضاف سموه : تفوق راشد القمزي يثبت جدارة الفريق الإماراتي، ويكمل سلسلة الألقاب والإنجازات التي عهدناها دائماً من فريق أبوظبي، بحضوره الدائم في المحافل الدولية، وصعوده إلى منصات التتويج عن جدارة واستحقاق.

وأكد سموه أن ما يزيد من قيمة الإنجاز هو عزف النشيد الوطني الإماراتي على منصة التتويج في ختام أي منافسة رياضية دولية يشارك فيها فريقنا، ونحن فخورون بما يقدمه في كافة مشاركاته، وليس بالغريب عليه أن نراه في المراكز الأولى، وعلى منصات التتويج.

وقال سموه : الإنجازات المبهرة التي يحصدها أبطال فريق أبوظبي تأتي نتاج استراتيجية واضحة، وضعت بالتعاون مع إدارة الفريق للمشاركة الفاعلة هذا الموسم، والسعي لحصد أربع بطولات بحرية على الأقل، وقد كانت البداية مع الفوز بلقب بطولة 12 ساعة للفورمولا 2، ثم تواصل النجاح بحصد لقب بطولة العالم للفورمولا 2، وأمام الفريق فرصة لحصد لقب بطولة العالم للفورمولا 1، كما لا يزال لديه فرصة في فئة الحركات الإستعراضية ضمن بطولة العالم للدراجات المائية، وهما ضمن أجندة الفريق الدولية في موسم 2021، وبلا شك فإن الطريق إلى الإنجازات دائماً ما يصاحبه عمل كبير وجهد مضاعف، وهذا ما قام به الفريق خلال الفترة الماضية.

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