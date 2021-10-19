الجولة الأولى لـ«الشراعية 43 قدماً» السبت

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تشهد شواطئ دبي يوم السبت المقبل، تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة مع عودة سباقات القوارب الشراعية المحلية 43 قدماً للإبحار من جديد في أولى جولات بطولة دبي ضمن فعاليات الموسم الرياضي البحري الجديد 2021 - 2022.وكان مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار اعتمد برنامج الفعاليات الرياضية في الموسم 2021 - 2022 والذي يتضمن إقامة سباقين في منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الأول يوم السبت المقبل والثاني في الثالث عشر من نوفمبر المقبل.

وحقق الموسم الرياضي الجديد 2021 - 2022 في دبي انطلاقة مثالية حيث أقيم سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً بمشاركة 35 قارباً تنافست على ألقاب فئتي الناشئين والشباب، ثم جرت منافسات أولى جولات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً يوم السبت الماضي في قناة دبي المائية.

وأعلنت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية عن فتح باب التسجيل للمشاركة في السباق المرتقب للملاك والنواخذة الراغبين في المشاركة وذلك عبر البوابة الإلكترونية وفق الشروط واللوائح والتعليمات الصادرة عن النادي وذلك حتى موعد إغلاق باب التسجيل غداً تمهيداً لإعلان قائمة القوارب المشاركة في السباق الذي سينطلق يوم السبت.

وتراقب اللجنة المنظمة بالسباق كل التفاصيل المتعلقة بحالة البحر وسرعات الرياح وحركة الموج في الخليج العربي عبر التقارير اليومية الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وذلك من أجل إقامة السباق في أفضل الظروف بالشكل الذي يضمن سلامة الوصول إلى جميع القوارب المشاركة بسلام إلى خط النهاية.

2

الجدير بالذكر أن منافسات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً في الموسم قبل الماضي 2019 - 2020 شهدت إقامة سباقين الأول في الرابع عشر من سبتمبر 2019 وتوج بلقبه القارب شاهين 39 بقيادة النوخذة الشاب خليفة عابد ثاني المري، والثاني في الحادي والعشرين من الشهر نفسه، وشهد فوز القارب زلزال 217 بقيادة النوخذة مروان عبدالله محمد المرزوقي.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز